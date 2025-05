W 2025 roku jeden miesiąc z wyższym dochodem. Kto skorzysta?

Wakacje składkowe to ukłon w stronę przedsiębiorców, którzy prowadzą małe firmy albo jednoosobową działalność gospodarczą. To forma wsparcia finansowego, która umożliwia zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne za jeden wybrany miesiąc w roku.

Kolejnym warunkiem jest również liczba osób, które są zgłoszone do ubezpieczeń społecznych w danej firmie. W miesiącu przed złożeniem wniosku powinno ich być nie więcej niż 10, wliczając w to wnioskodawcę, pracowników, zleceniobiorców oraz osób, z którymi współpracuje przedsiębiorca. Do limitu nie wliczają się za to osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz te, które przebywają na urlopie bezpłatnym albo wychowawczym.