W skrócie Ursula von der Leyen ponownie odwiedzi Polskę, spotykając się z premierem Donaldem Tuskiem.

Szefowa Komisji Europejskiej wraz z polskim premierem uda się na granicę polsko-białoruską, by omówić kwestie bezpieczeństwa.

Wizyta jest częścią szerszej podróży do państw graniczących z Rosją i Białorusią, mającej na celu okazanie wsparcia krajom UE.

Wizyta Ursuli von der Leyen w Polsce będzie już jej drugą w tym roku. Wcześniej 7 lutego pojawiła się w Gdańsku, gdzie wzięła udział w spotkaniu komisarzy Unii Europejskiej z polskim rządem.

Niedzielna wizyta jest jedną z siedmiu, które szefowa KE odbędzie w państwach graniczących z Rosją i Białorusią. Podróż zacząć ma się w piątek - oprócz Polski obejmie też Estonię, Litwę, Finlandię, Łotwę, Bułgarię i Rumunię.

Ursula von der Leyen złoży wizytę w Polsce. Uda się na granicę z Białorusią

Rzeczniczka Komisji Europejskiej poinformowała, że odwiedziny Von der Leyen mają być wyrazem wsparcia UE dla państw członkowskich, które położone są w sąsiedztwie Rosji i Białorusi.

W czasie wizyt przeprowadzone mają zostać rozmowy z liderami państw oraz przedstawicielami wojska na temat bezpieczeństwa Europy. W Polsce szefowa KE spotkać ma się z Donaldem Tuskiem.

Wraz z premierem Ursula von der Leyen uda się na granicę polsko-białoruską, by zobaczyć w jaki sposób przebiega ochrona wschodniej granicy NATO przez służby graniczne i wojsko. Po wyjeździe z Polski przewodnicząca uda się do Bułgarii.

Straż Graniczna odpiera ataki migrantów

Służby każdego dnia mierzą się z próbami nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. W środę Straż Graniczna udaremniła 180 przypadków takich działań. W stronę mundurowych rzucano kamieniami i kijami z wbitymi gwoździami.

"Migranci zbierali się w kilkudziesięcioosobowe grupy" - czytamy w komunikacie SG, w którym wskazano, że byli oni "niezadowoleni z faktu, że polska granica jest dobrze strzeżona".

