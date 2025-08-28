Von der Leyen przyjedzie na granicę polsko-białoruską. Znamy datę
Ursula von der Leyen przyjedzie do Polski w najbliższą niedzielę - poinformowała Komisja Europejska. Szefowa unijnej instytucji spotka się z Donaldem Tuskiem. Wspólnie z premierem uda się też na granicę polsko-białoruską.
W skrócie
- Ursula von der Leyen ponownie odwiedzi Polskę, spotykając się z premierem Donaldem Tuskiem.
- Szefowa Komisji Europejskiej wraz z polskim premierem uda się na granicę polsko-białoruską, by omówić kwestie bezpieczeństwa.
- Wizyta jest częścią szerszej podróży do państw graniczących z Rosją i Białorusią, mającej na celu okazanie wsparcia krajom UE.
Wizyta Ursuli von der Leyen w Polsce będzie już jej drugą w tym roku. Wcześniej 7 lutego pojawiła się w Gdańsku, gdzie wzięła udział w spotkaniu komisarzy Unii Europejskiej z polskim rządem.
Niedzielna wizyta jest jedną z siedmiu, które szefowa KE odbędzie w państwach graniczących z Rosją i Białorusią. Podróż zacząć ma się w piątek - oprócz Polski obejmie też Estonię, Litwę, Finlandię, Łotwę, Bułgarię i Rumunię.
Ursula von der Leyen złoży wizytę w Polsce. Uda się na granicę z Białorusią
Rzeczniczka Komisji Europejskiej poinformowała, że odwiedziny Von der Leyen mają być wyrazem wsparcia UE dla państw członkowskich, które położone są w sąsiedztwie Rosji i Białorusi.
W czasie wizyt przeprowadzone mają zostać rozmowy z liderami państw oraz przedstawicielami wojska na temat bezpieczeństwa Europy. W Polsce szefowa KE spotkać ma się z Donaldem Tuskiem.
Wraz z premierem Ursula von der Leyen uda się na granicę polsko-białoruską, by zobaczyć w jaki sposób przebiega ochrona wschodniej granicy NATO przez służby graniczne i wojsko. Po wyjeździe z Polski przewodnicząca uda się do Bułgarii.
Straż Graniczna odpiera ataki migrantów
Służby każdego dnia mierzą się z próbami nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. W środę Straż Graniczna udaremniła 180 przypadków takich działań. W stronę mundurowych rzucano kamieniami i kijami z wbitymi gwoździami.
"Migranci zbierali się w kilkudziesięcioosobowe grupy" - czytamy w komunikacie SG, w którym wskazano, że byli oni "niezadowoleni z faktu, że polska granica jest dobrze strzeżona".