Uzasadniając ideę nadania honorowego obywatelstwa dla polskiego astronauty Domaszewicz powiedział, że Sławosz Uznański-Wiśniewski jest człowiekiem, który pokazał, że z Łodzi można sięgać do gwiazd, a jego droga jest dowodem na to, że dla łodzian "sky is not the limit" - niebo nie jest granicą, a raczej szansą na nowe możliwości i chcemy, żeby ten gest był inspiracją dla młodych łodzian.