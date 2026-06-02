W skrócie Sławosz Uznański-Wiśniewski i jego żona Aleksandra ogłosili narodziny syna, który urodził się 25 maja 2026 roku.

Pod koniec stycznia para poinformowała o ciąży, zapowiadając powiększenie rodziny wiosną 2026 roku.

Sławosz Uznański-Wiśniewski to polski astronauta Europejskiej Agencji Kosmicznej, który brał udział w misji Ax-4 jako drugi Polak w kosmosie.

"Za nami najpiękniejszy Dzień Matki i Dzień Dziecka. Od 25 maja jest z nami nasz syn" - czytamy w poście opublikowanym wspólnie przez Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego i jego żonę Aleksandrę 2 czerwca.

Do swojego wpisu dodali fotografię, na której widać wyciągnięte w stronę leżącego malucha dłonie rodziców.

Wcześniej, na początku stycznia, para poinformowała obserwujących, że spodziewa się dziecka. "Kochani, wiosną 2026 powiększy nam się rodzina. Szczęśliwego Nowego Roku! Aleksandra & Sławosz" - przekazali wtedy.

Sławosz Uznański-Wiśniewski to polski naukowiec i astronauta Europejskiej Agencji Kosmicznej. W jako członek załogi misji Ax-4 został drugim w historii Polakiem, po Mirosławie Hermaszewskim, który znalazł się w przestrzeni kosmicznej.

Start misji nastąpił 25 czerwca 2025 roku o godzinie 8:31 czasu polskiego. Następnego dnia astronauci pomyślnie dotarli na Międzynarodową Stację Kosmiczną - Uznański-Wiśniewski trafił tam jako pierwszy Polak. Załoga wróciła na Ziemię 15 lipca.

Astronauta w 2025 roku wziął ślub z Aleksandrą Wiśniewską i przyjął dwuczłonowe nazwisko. Jego żona to posłanka na Sejm RP z ramienia Koalicji Obywatelskiej, w swojej pracy parlamentarnej skupiająca się na kwestiach międzynarodowych.





