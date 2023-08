Walijewski przekazał, że we wtorek (15 sierpnia) temperatura maksymalna wyniesie do 35 stopni, a nie wykluczone, że może być i więcej. Najgoręcej będzie w centralnej części kraju. - Na Mazowszu i w Warszawie będzie właśnie 35 stopni, pełne słońce i praktycznie zero chmur - podkreślił.