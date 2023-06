Uwaga na jagody w lesie. Za ich zbieranie grozi grzywna

Sanepid ostrzega zbieraczy jagód przed przykrymi konsekwencjami. Chodzi o kary pieniężne, na które mogą być narażone osoby zbierające "dary lasu" bez wcześniejszej rejestracji.

Zbierasz jagody w lesie? Sprawdź jak uniknąć kary

Choć sezon na jagody jeszcze w pełni się nie zaczął, to Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Biłgoraju już wystosowała informację do rolników oraz zbieraczy runa leśnego z terenu tamtejszego powiatu.

"Producenci z terenu powiatu dostarczający produkty pierwotne pochodzenia roślinnego do punktów skupu, zakładów przetwórczych, czy odbiorców indywidualnych zobowiązani są, zgodnie z przepisami ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, do złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Biłgoraju" - wyjaśnia sanepid.

Wniosek o wpis do rejestru zakładów należy złożyć na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem działalności. Sanepid dodaje, że rejestracja jest bezpłatna.

Sanepid ostrzega przed grzywnami

"Niedopełnienie obowiązku złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Inspekcji Sanitarnej skutkować będzie nakładaniem kar pieniężnych w wysokości od 1 tys. zł do 5 tys. zł" - dodano w komunikacie.

Wpis do rejestru nie dotyczy osób, które zbierają jagody w lasach na własne potrzeby. Chodzi jedynie o tych, którzy następnie zamierzają je sprzedawać.

