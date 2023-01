UW odpowiada na wniosek ws. Marcina Warchoła: Czekamy na opinię radców prawnych

Polska

Wniosek dr. hab. Jakuba Urbanika został złożony do rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Czekamy na opinię radców prawnych - przekazała w czwartek rzeczniczka uczelni Anna Modzelewska. Urbanik złożył wniosek do władz UW w związku z komentarzem wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła do występu grupy Black Eyed Peas. "To nie Sylwester Marzeń, lecz Sylwester Wynaturzeń" - napisał, oceniając tęczowe opaski na ramionach członków zespołu.

