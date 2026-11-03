Pierwsze dni listopada nie prezentują się najlepiej i wtorek nie będzie pod tym względem wyjątkiem. Tak jak od kilku dni, teraz również będzie pochmurnie, chłodno i w wielu miejscach mokro - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na południowych krańcach spadnie nie tylko deszcz.

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Strefy opadów w wielu miejscach. W górach znowu biało

"Przed nami dzień z dużym zachmurzeniem, choć miejscami pojawią się większe przejaśnienia" - napisali eksperci IMGW w prognozie na wtorek. Najwięcej chmur zawiśnie nad południową częścią kraju.

W wielu miejscach kraju będzie padać deszcz lub mżawka. Najsilniej popada na północy, południu i lokalnie na zachodzie, jednak nie będą to zjawiska szczególnie intensywne. Na terenach podgórskich popada też deszcz ze śniegiem, zaś w górach sam śnieg.

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Wtorek będzie chłodny, z temperaturami przeważnie od 6 do 10 stopni Celsjusza. Bariera 10 stopni może być przekroczona jedynie nad morzem, ale nawet tam maksymalnie zanotujemy 11 stopni. Na terenach podgórskich będzie od 2 do 5 st. C.

Pogoda podzieli Polskę na cieplejszą północ i chłodniejsze południe, jednak w zdecydowanej większości kraju nie będzie więcej niż 10 stopni WXCharts materiał zewnętrzny

Najmocniej w ciągu dnia powieje w Bieszczadach i Beskidach (do 60 km/h) oraz wysoko w Sudetach: do 70 km/h. Silniejsze podmuchy zanotujemy jeszcze nad morzem, ale w pozostałych regionach wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Według ekspertów pochmurna i wilgotna aura sprawi, że trudno będzie zaliczyć ten dzień do przyjemnych. W nocy również pogoda nie będzie nam sprzyjać.

Pogoda bez pozytywów. Potem dojdą przymrozki

Przez większość dnia warunki będą niekorzystne, a jedynie w centrum, kiedy pojawi się więcej przejaśnień, na pewien czas staną się obojętne.

Pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm, a jedynie w centrum zmienią się na obojętne podczas rozpogodzeń IMGW materiał zewnętrzny

Noc z wtorku na środę również będzie pochmurna i tak jak w ciągu dnia najwięcej chmur zbierze się na południu, choć wysoko w Tatrach lokalnie może się rozpogadzać.

Będzie zimno: w większości Polski od zera do 4 stopni, a nad Bałtykiem do 5-7 st. C. W południowej części kraju pojawią się przygruntowe przymrozki do -1 stopnia.

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