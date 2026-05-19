Wtorek będzie kolejnym z serii pochmurnych i burzowych dni, zwłaszcza na północnym wschodzie i południowym zachodzie - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. To będą dwa rejony kraju z najbardziej wymagającymi warunkami.

Pogoda pełna wyzwań. Ostrzeżenia w dziewięciu województwach

Pogoda będzie się pogarszać stopniowo, więc zagrzmieć może po południu i wieczorem. Na burze trzeba będzie uważać przede wszystkim na północnym wschodzie i wschodzie oraz zachodzie, a zwłaszcza na Dolnym Śląsku.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW z tego powodu obowiązują w części dziewięciu położonych w tych częściach kraju województw, czyli:

południowo-wschodnich krańcach pomorskiego ;

północno-wschodniej części kujawsko-pomorskiego ;

większości warmińsko - mazurskiego (bez powiatów na północy);

północno-wschodnich rejonach mazowieckiego ;

centralnej i południowej części podlaskiego ;

powiatach bialskim i Biała Podlaska w lubelskim ;

powiecie nyskim w opolskim ;

większości dolnośląskiego (bez krańców północnych);

południowych powiatach lubuskiego.

Te ostrzeżenia wejdą w życie w południe i utrzymają się do godz. 23:00.

"Chmury burzowe będą przemieszczać się bardzo wolno, miejscami będą niemal stacjonarne" - zwracają uwagę specjaliści z IMGW w prognozie burz na wtorek, zamieszczonej na profilu Burza-Alert-IMGW na Facebooku.

Z tego powodu miejscami suma opadów może być dość wysoka i wynieść 30 litrów wody na metr kwadratowy na północnym wschodzie oraz do 25 litrów na południowym zachodzie.

Oprócz większej ilości deszczu burze przyniosą również lokalne opady drobnego gradu oraz wiatr dochodzący w porywach do 65 km/h.

Poza burzami nieco lepiej. Miejscami powyżej 20 stopni

Deszcz może przelotnie popadać również w rejonach, na których burze się nie pojawią, jednak nie powinny to być znaczące opady. Do tego górnych rejonach Tatr może również popadać deszcz ze śniegiem, a miejscami nawet sam śnieg.

Chociaż pogoda przeważnie nie będzie przyjemna, nie oznacza to, że takie będą też temperatury. Choć na Wybrzeżu i Podhalu w ciągu dnia nie będzie więcej niż 12-14 stopni, to w pozostałych miejscach będzie wyraźnie cieplej.

W centrum możemy się spodziewać około 18, a na Podlasiu i Polesiu do 23 stopni Celsjusza. Do tego wiatr będzie przeważnie słaby, więc nie obniży znacząco temperatury odczuwalnej. Najsilniej powieje w trakcie burz.

