Utknęliśmy na chłodnym etapie wiosny. Na poprawę nie ma szans

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Wciąż tkwimy w klinie zimna. We wtorek najmocniej odczują to mieszkańcy Warmii, Mazur i Podlasia. W niektórych miejscach temperatura w ciągu dnia nie osiągnie progu 10 stopni Celsjusza. Ponieważ wyż Volker wciąż będzie kontrolował pogodę w naszym kraju, nie musimy się obawiać niekorzystnych zjawisk. W nocy z kolei wrócą przymrozki, które lokalnie mogą być dotkliwe.

Opady śniegu w Olsztynie w weekend. Pogoda we wtorek na północnym wschodzie znów może przynieść deszcz wymieszany ze śniegiem
Opady śniegu w niedzielę w Olsztynie. We wtorek na północnym wschodzie Polski może popadać deszcz ze śniegiem - prognozuje IMGW

Wtorek będzie kolejnym z serii chłodnych dni, a poprzedzająca go noc okazała się mroźna niemal wszędzie. W Łebie i Toruniu przy gruncie zanotowano -9 stopni - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Co prawda rano temperatury szybko rosną, jednak nie osiągną one imponujących wartości.

Chłodno w całej Polsce. Miejscami popada nie tylko deszcz

Dzięki wyżowi Volker wtorek zapowiada się przeważnie spokojnie. Bardziej pochmurnie zrobi się okresami na północy, północnym wschodzie i w centrum.

Nie wszędzie będzie całkowicie sucho: na Warmii, Mazurach, Podlasiu oraz miejscami na Pomorzu, Kujawach i Mazowszu może przelotnie popadać słaby deszcz, lokalnie również wymieszany ze śniegiem.

Najchłodniej będzie tam, gdzie pogoda we wtorek będzie najmniej przyjazna, czyli na północnym wschodzie. Tam synoptycy IMGW spodziewają się maksymalnie 7-8 stopni, podobne wartości zanotujemy również w rejonie Zatoki Gdańskiej.

Dość chłodno będzie również na wschodzie oraz na ternach podgórskich i Wybrzeżu, gdzie można się spodziewać około 10 st. C. Niewiele więcej będzie na północy i w centrum: 12-13 stopni, a na zachodzie i miejscami na południu termometry pokażą do 14-15 stopni Celsjusza.

Mapa anomalii temperatury w Europie Środkowej, z wyraźnym podziałem na chłodniejsze strefy we wschodniej Polsce i cieplejsze obszary na zachodzie kraju oraz w Niemczech; legenda kolorystyczna ilustruje zakres od dużego ochłodzenia do umiarkowanego ocie...
We wtorek będzie chłodno w całej Polsce, a szczególnie na północnym wschodzieWXChartsmateriał zewnętrzny

Nie można też wykluczyć, że temperaturę odczuwalną obniży miejscami porywisty wiatr - głównie na północnym wschodzie i wschodzie, a także miejscami w centrum i na Pomorzu. W reszcie kraju wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Zobacz również:

Polska

Alicja Krause
Alicja Krause

Znowu zrobi się mroźnie. Przymrozki szybko wrócą

Rano na wschodzie, a w ciągu dnia na północnym wschodzie pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm, przede wszystkim z powodu niskich temperatur, ale także z powodu silniejszych podmuchów wiatru. W reszcie Polski początkowo warunki będą obojętne, ale szybko poprawią się do korzystnych.

Mapa Polski z kolorystycznym oznaczeniem biometeorologicznym na dzień 28-04-2026; większość kraju oznaczona jako korzystna (jasnozielony), północno-wschodnia część jako niekorzystna (czerwony), obszar częściowo wykluczony przyczynami przyrodniczymi na ...
Dzięki wyżowi warunki w zdecydowanej większości kraju będą korzystneIMGWmateriał zewnętrzny

Po zachodzie słońca do wielu miejsc wrócą przymrozki. Noc z wtorku na środę będzie zimna praktycznie wszędzie: przeważnie będzie od -3 do jednego stopnia powyżej zera. Najsilniejsze przymrozki możliwe będą w kotlinach karpackich i tam wyniosą około -5 stopni.

Zobacz również:

Polska

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

-----

Najnowsze