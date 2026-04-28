Wtorek będzie kolejnym z serii chłodnych dni, a poprzedzająca go noc okazała się mroźna niemal wszędzie. W Łebie i Toruniu przy gruncie zanotowano -9 stopni - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Co prawda rano temperatury szybko rosną, jednak nie osiągną one imponujących wartości.

Chłodno w całej Polsce. Miejscami popada nie tylko deszcz

Dzięki wyżowi Volker wtorek zapowiada się przeważnie spokojnie. Bardziej pochmurnie zrobi się okresami na północy, północnym wschodzie i w centrum.

Nie wszędzie będzie całkowicie sucho: na Warmii, Mazurach, Podlasiu oraz miejscami na Pomorzu, Kujawach i Mazowszu może przelotnie popadać słaby deszcz, lokalnie również wymieszany ze śniegiem.

Najchłodniej będzie tam, gdzie pogoda we wtorek będzie najmniej przyjazna, czyli na północnym wschodzie. Tam synoptycy IMGW spodziewają się maksymalnie 7-8 stopni, podobne wartości zanotujemy również w rejonie Zatoki Gdańskiej.

Dość chłodno będzie również na wschodzie oraz na ternach podgórskich i Wybrzeżu, gdzie można się spodziewać około 10 st. C. Niewiele więcej będzie na północy i w centrum: 12-13 stopni, a na zachodzie i miejscami na południu termometry pokażą do 14-15 stopni Celsjusza.

We wtorek będzie chłodno w całej Polsce, a szczególnie na północnym wschodzie

Nie można też wykluczyć, że temperaturę odczuwalną obniży miejscami porywisty wiatr - głównie na północnym wschodzie i wschodzie, a także miejscami w centrum i na Pomorzu. W reszcie kraju wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Rano na wschodzie, a w ciągu dnia na północnym wschodzie pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm, przede wszystkim z powodu niskich temperatur, ale także z powodu silniejszych podmuchów wiatru. W reszcie Polski początkowo warunki będą obojętne, ale szybko poprawią się do korzystnych.

Dzięki wyżowi warunki w zdecydowanej większości kraju będą korzystne

Po zachodzie słońca do wielu miejsc wrócą przymrozki. Noc z wtorku na środę będzie zimna praktycznie wszędzie: przeważnie będzie od -3 do jednego stopnia powyżej zera. Najsilniejsze przymrozki możliwe będą w kotlinach karpackich i tam wyniosą około -5 stopni.

