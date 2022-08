Uszkodzone okno w samolocie i panika na pokładzie. Mamy odpowiedź LOT-u

Oprac.: Mateusz Patyk Polska

Do groźnej sytuacji doszło na pokładzie polskiego samolotu w trakcie rejsu z Warszawy do Nowego Jorku. Pasażerowie zauważyli "pęknięcie" na jednym z okien, co następnie doprowadziło do paniki i zamieszania wśród podróżujących. Pilot musiał gwałtownie obniżyć pułap, powodując turbulencje. Lądowanie przebiegło bez większych problemów. Teraz do sprawy odniósł się sam LOT.

Zdjęcie Usterka pojawiła się na pokładzie samolotu Boeing 787 Dreamliner w trakcie lotu z Warszawy do Nowego Jorku / dimarik/Marek Lasyk/REPORTER / East News