Usunięty wpis Sztabu Generalnego, pojawiły się pytania. "Przepraszam za publikację"

W skrócie Sztab Generalny Wojska Polskiego usunął wpis o manipulacji nastrojami społecznymi po tym, jak został on odebrany jako komentarz do protestów przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Rzecznik Sztabu, płk Marek Pietrzak, przeprosił za publikację, wyjaśniając, że post był zaplanowany wcześniej w ramach edukacyjnego cyklu "PsychoOdporni".

Napięcie wokół Trybunału Konstytucyjnego wzrosło po zawieszeniu prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego oraz interwencji prezydenta Karola Nawrockiego.

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O sprawie poinformował serwis Niezależna.pl. W poniedziałek Sztab Generalny Wojska Polskiego opublikował na platformie X komunikat pod tytułem "ASTROTURFING - NIEBEZPIECZNA GRA".

We wpisie opisano mechanizmy manipulowania nastrojami społecznymi. Wojskowi zaznaczyli, że tego typu działania mogą być wykorzystywane przez podmioty działające na szkodę bezpieczeństwa państwa.

Wojsko usunęło wpis. W tle manifestacje przed Trybunałem Konstytucyjnym

Sztab Generalny WP tłumaczył, że społeczne niezadowolenie może być wykorzystywane przez zewnętrzne organy do realizowania własnych celów, które mogą być sprzeczne z interesem narodowym Polski.

"Wiemy, jak delikatnie przebiega granica między demokratyczną demonstracją społecznego niezadowolenia a planowanymi operacjami realizowanymi przez wrogie danemu krajowi podmioty" - mogliśmy przeczytać w komunikacie.

Publikacja zbiegła się w czasie z demonstracjami wokół Trybunału Konstytucyjnego. Ostatecznie wpis usunięto. Portal Niezależna skontaktował się z rzecznikiem Szefostwa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego płk. Markiem Pietrzakiem. Ten potwierdził, że taka sytuacja miała miejsce. Jednocześnie przeprosił za "nieopatrzną publikację".

- Usunąłem wpis. Zauważyłem, co się dzieje. Nieopatrznie ten komunikat wpisał się w sytuację. Publikacja była zaplanowana wcześniej w ramach linii edukacyjnej "PsychoOdporni". Prowadzimy ją od wielu miesięcy. Dzisiejsza publikacja nie stanowiła żadnego komentarza do bieżących wydarzeń, związanych z TK. Została przygotowana dużo wcześniej, w cyklu komunikatów - wyjaśnił.

Trybunał Konstytucyjny. W siedzibie pojawił się Karol Nawrocki

Wzrost napięcia wokół Trybunału Konstytucyjnego nastąpił w piątek wieczorem po ogłoszeniu przerwy w czynnościach prezesa TKBogdana Święczkowskiego i wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego.

Za osobę kierującą pracami TK została uznana sędzia Anna Korwin-Piotrowska. Doprowadziło to do protestów przed siedzibą instytucji. Na miejscu pojawiła się policja.

Ze względu na sytuację Karol Nawrocki przerwał lot do Senegalu i po konsultacjach przyjechał do siedziby TK. W sieci opublikowano nagrania pokazujące jego wejście do budynku oraz spór między współpracownikami prezydenta i osobami wybranymi przez obecny Sejm na sędziów Trybunału. Strony przedstawiają odmienne wersje przebiegu zajścia.

Premier Donald Tusk stoi na stanowisku, że "przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem". Przypomniał, że Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania od pięciorga z ośmioro wybranych sędziów TK.



