W skrócie Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o pomocy Ukraińcom w Polsce, ograniczając świadczenie 800 plus wyłącznie do pracujących obywateli Ukrainy.

Zmiany mają przynieść oszczędności dla budżetu państwa na poziomie 270 mln zł w 2026 roku, a także skończyć z tzw. "turystyką świadczeniową" i "turystyką zdrowotną".

Prezydencki minister Zbigniew Bogucki zapowiedział też zgłoszenie nowych projektów ustaw dotyczących zaostrzenia prawa w sprawach obywatelstwa oraz ścigania banderyzmu i kłamstw wołyńskich.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o pomocy Ukraińcom - ogłosił prezydencki minister Zbigniew Bogucki.

- Pan prezydent tymi (poprzednimi - red.) wetami zmusił rząd do pracy, do przedstawienia nieidealnych, ale lepszych rozwiązań - mówił Bogucki. - Te rozwiązania, które zawarte są w ustawie to "koniec turystyki" - przekazał, wskazując m.in. na kwestie medyczne.

- To jest koniec tej turystyki zdrowotnej, która rozwijała się głównie na wschodzie (Polski - red.) - tłumaczył Zbigniew Bogucki.

Jak dodał, podpisanie ustawy oznacza koniec świadczenia 800 plus dla dzieci obywateli Ukrainy, którzy nie pracują w Polsce.

Nawrocki podpisał ustawę dotyczącą Ukraińców. Bogucki: Nie jest idealna

- Weto prezydenta ws. ustawy ukraińskiej zmusiło rząd do zrobienia tych uszczelnień, których nie chcieli zrobić przez półtora roku, mimo że zapowiadali to w kampanii prezydenckiej - oznajmił Zbigniew Bogucki.

Prezydencki minister poinformował, że podpisanie nowelizacji ustawy przez Karola Nawrockiego pozwoli zaoszczędzić publiczne pieniądze. - To oszczędność 270 milionów złotych dla budżetu w 2026 roku - mówił.

Dodał, że "ustawa nie jest idealna" i "gdyby przeszedł projekt prezydencki, mielibyśmy lepsze rozwiązania, bardziej uszczelniające system".

- Niestety nie ma (w ustawie - red.) rozwiązań ścigania banderyzmu, ścigania za kłamstwa wołyńskie i kwestii przedłużenia czasu, po którym można ubiegać się o obywatelstwo z trzech do 10 lat - mówił współpracownik Karola Nawrockiego.

W ustawie nie znalazły się rozwiązania dotyczące bardziej zdecydowanego reagowania i dotkliwszych kar wobec zachowania na granicy - zauważył Bogucki.

Nowy ruch Nawrockiego. Do Sejmu trafią dwa projekty ustaw

Karol Nawrocki doręczy w poniedziałek marszałkowi Sejmu dwie propozycje legislacyjne - poinformował prezydencki minister. Pierwszą z nich będzie wydłużenie czasu, w którym obcokrajowcy będą mogli ubiegać się o polskie obywatelstwo - z trzech do dziesięciu lat.

Druga propozycja to projekt ustawy o zmianie Kodeksu karnego i ustawy o IPN, "po to, aby ścigać tych, którzy będą chcieli szerzyć banderyzm lub uskuteczniać kłamstwo wołyńskie".

"Polityczny WF": Tajne i nietypowe spotkanie u premiera. Wskazał na Senat INTERIA.PL