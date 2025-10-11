Informacja o projekcie ustawy dotyczącej związków jednopłciowych pojawiła się w czwartkowej rozmowie w Studiu PAP. Poinformowała o tym sekretarz stanu w KPRM Katarzyna Kotula, która potwierdziła, że PSL wstępnie zgodziło się na poparcie przepisów.

Jednocześnie polityk podkreśliła, że określenie "związki partnerskie" są w tym przypadku drugorzędne, ponieważ "ponieważ absurdem byłoby, żeby wojna o nazwę, zdecydowała" o dalszym losie przepisów.

Pytana o vacatio legis przyszłych przepisów, wskazała, że potrzebne będzie przygotowanie państwowych rejestrów. - W pierwotnej wersji tej ustawy vacatio legis było prawie roczne. Tam było 6-7 miesięcy na przygotowanie rejestrów. No bo wiadomo - urzędy stanu cywilnego będą miały swoją rolę, notariusze mogą mieć swoją rolę. Nie chcemy zdradzać szczegółów, natomiast te systemy trzeba przygotować - powiedziała.

Ustawa o związkach partnerskich. Szczegóły rządowego projektu

Jak udało się ustalić dziennikarzom, projekt ustawy ma regulować sytuację związków tej samej płci, a także par heteroseksualnych. Ma zawierać ok. 20 uprawnień dla takich związków, m.in. wspólne rozliczenie podatkowe, dziedziczenie, dostęp do informacji medycznej partnera. Umowa ma być zawierana u notariusza, a następnie rejestrowana w urzędzie stanu cywilnego.

Co kluczowe projekt ma być projektem rządowym.

Jak wyjaśnił lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zmiany mają dotyczyć statusu osoby najbliższej. Jego zdaniem to Lewica zgodziła się na postulaty przedstawiane przez PSL. Szef ludowców zwrócił też uwagę, że prezydent Karol Nawrocki wypowiadał się przychylnie o projekcie dot. statusu osoby najbliższej. W jego ocenie również posłowie PiS-u zagłosują za tym projektem.

Kilka dni temu prezydent Karol Nawrocki podkreślił w wywiadzie dla tygodnika wprost, że "z całą pewnością nic, co jest quasi-małżeństwem", nie może liczyć na jego wsparcie.

Dodał, że jest gotowy do podpisania ustawy o statusie osoby najbliższej, "nie tylko w kontekście seksualnym, ale też w kontekście relacji pomiędzy ludźmi, przyjacielskich, relacji wolontariuszy z kombatantami".

Przerwał konferencję Waldemara Żurka. "Na jakich zasadach pan wtargnął?" Polsat News