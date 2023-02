Ustawa o Sądzie Najwyższym. Sejm odrzucił poprawki Senatu

Oprac.: Dawid Kryska Polska

Sejm odrzucił wszystkie 14 poprawek zgłoszonych przez Senat do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Za odrzuceniem poprawek głosowało 233 posłów, przeciw było 207, 12 wstrzymało się od głosu. Bezwzględna większość konieczna do odrzucenia wynosiła 227 głosów. Nowela trafi teraz do prezydenta Andrzeja Dudy.

Zdjęcie Sejm zdecydował ws. nowelizacji ustawy o SN / Piotr Nowak / PAP