Ustawa o rynku kryptoaktywów. Jest decyzja Karola Nawrockiego

W skrócie Prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci odrzucił ustawę dotyczącą rynku kryptoaktywów, a dodatkowo odmówił podpisania jeszcze dwóch innych ustaw i zatwierdził siedem dokumentów.

Ustawa różniła się od poprzednich projektów jedynie jedną poprawką kancelarii prezydenta dotyczącą corocznych raportów publikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego przy współpracy z ministrem finansów.

Komisja Nadzoru Finansowego zwróciła uwagę, że brak krajowych przepisów może skutkować utratą możliwości świadczenia usług w zakresie kryptoaktywów przez polskie podmioty, a działalność będą mogły prowadzić jedynie firmy posiadające zezwolenia z innych państw członkowskich.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Karol Nawrocki przekonywał, że popiera uregulowanie tego sektora, jednak rząd nie uwzględnił większości propozycji przygotowanych przez jego kancelarię.

- Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z "kryptocieniem" zamiast realnie rozwiązywać problem. To pokazuje, że niestety intencje nie są tu czyste, chodzi o to, by mówić o problemie z kryptoaktywami, a nie żeby ten problem realnie rozwiązać - stwierdził w materiale wideo opublikowanym na platformie X.

Jak dodał Nawrocki, tak jak powtórzone 100 razy kłamstwo nie staję się prawdą, tak "złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane sto razy".

Rozwiń

Ustawa o krypoaktywach trzeci raz zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego

Prezydent zwrócił uwagę, że w Sejmie znajduje się inicjatywa ustawodawcza prezydenta, która jest "w większości miejsc zbieżna z projektem rządowym".

- (Inicjatywa) poprawia ustawę w tych miejscach, w których byłaby nieskuteczna w ochronie Polaków przed przestępstwami na tym rynku (...) Tylko polityczny upór i słabość obecnego rządu w tym obszarze powoduje niechęć do projektu prezydenckiego i odpowiedzialnego uregulowania tego rynku - powiedział Nawrocki.

- Jestem zwolennikiem regulacji tego rynku. Jestem zwolennikiem ochrony konsumentów, tylko trzeba to robić skutecznie - podkreślił.

Według Nawrockiego z szesnastu kluczowych obszarów poprawek uwzględniono tylko jeden, a przyjęty tekst jest niemal identyczny z wcześniej dwukrotnie zawetowanym projektem. Zapowiedział, że "ustawa uzyska podpis, jeśli zostanie poprawiona".

Prezydent zdecydował. Trzy ustawy zawetowane, siedem przyjętych

Wśród zawetowanych ustaw przez prezydenta znalazła się oprócz tego Ustawy z dnia 15 maja 2026 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz Ustawa z dnia 15 maja 2026 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Jednocześnie prezydent podpisał siedem ustaw. Jak wymienia kancelaria są to:

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2026 r. o zmianie ustawy o kuratorach sądowych,

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2026 r. o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym,

Ustawa z dnia 15 maja 2026 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2026 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw,

Ustawa z dnia 15 maja 2026 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem usług e-zdrowia,

Ustawa z dnia 15 maja 2026 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn,

Ustawa z dnia 15 maja 2026 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w systemie Eurodac.

Ustawa o kryptoaktywach. O co chodzi?

Zawetowana ustawa od poprzednich różniła się jedną poprawką kancelarii prezydenta, zgodnie z którą Komisja Nadzoru Finansowego we współpracy z ministrem finansów miałaby co roku sporządzać i publikować w Biuletynie Informacji Publicznej raporty o funkcjonowaniu rynku kryptoaktywów.

Celem ustawy jest zapewnienie stosowania unijnego rozporządzenia MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation), które ma uregulować rynek kryptoaktywów. Na mocy przepisów Komisja Nadzoru Finansowego ma sprawować nadzór nad tym rynkiem. Mogłaby ona m.in. blokować rachunki pieniężne lub kryptoaktywów lub wstrzymywać określone transakcje na 96 godzin, choć może to zostać przedłużone. Rząd chce, aby wydłużenie blokady nie mogło przekroczyć sześć miesięcy.

Komisja Nadzoru Finansowego w lutym 2026 r. zwróciła uwagę, że rozporządzenie MiCA pozwala, by podmioty świadczące usługi w zakresie kryptoaktywów mogły to robić do 1 lipca 2026 r. bez wymaganego unijnym prawem zezwolenia. Jego przyznawanie regulowały zawetowane ustawy.

KNF podkreśliła, że jeśli przepisy nie wyznaczą właściwego organu nadzorczego, to krajowe podmioty utracą możliwość świadczenia usług w zakresie kryptoaktywów. Tym samym możliwa będzie jedynie transgraniczna działalność na terytorium Polski przez podmioty, które uzyskałyby zezwolenie w innym kraju członkowskim.





"To jest różnica między mną a PiS-em". Szef MON o samolotach F-35 w Polsce Polsat News Polsat News