Ustawa o osobie najbliższej w związku. Sejm powołał komisję nadzwyczajną

Aleksandra Czurczak

Oprac.: Aleksandra Czurczak

Sejm zdecydował o powołaniu komisji nadzwyczajnej do prac nad ustawami dotyczącymi statusu osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Wniosek zyskał poparcie posłów tworzących koalicję rządzącą. Przeciwko zagłosowali parlamentarzyści PiS-u oraz Konfederacji.

d
Ustawa o statusie osoby najbliższej w związku. Na zdj. posłanka PSL Urszula PasławskaWojciech OlkusnikEast News

W skrócie

  • Sejm powołał komisję nadzwyczajną do prac nad ustawami dotyczącymi statusu osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu.
  • Za powołaniem komisji głosowało 229 posłów, 187 było przeciw, a czterech wstrzymało się od głosu.
  • Projekt ustawy zakłada możliwość zawarcia umowy u notariusza, która reguluje m.in. wybór ustroju majątkowego, obowiązek alimentacyjny i dostęp do informacji medycznych.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu, który zastąpił ustawę o związkach partnerskich, odbyło się w czwartek.

W piątek został on - wraz z projektem przepisów wprowadzających - poddany głosowaniom. Posłowie i posłanki byli przeciwni jego odrzuceniu w pierwszym czytaniu - podjęli decyzję o jego dalszym procedowaniu w komisji.

Sejm. Powołano specjalną komisję, chodzi o ustawę o statusie osoby najbliższej

Za powołaniem komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących statusu osoby najbliższej w związku i umowy o wspólnym pożyciu głosowało 229 posłów, 187 było przeciw, a czterech wstrzymało się od głosu.

Zobacz również:

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty
Polska

Wniosek posła PiS zyskał większość. Zbadają kontakty marszałka Czarzastego

Paulina Eliza Godlewska
Paulina Eliza Godlewska

    O potrzebie jej powołania mówiła współtwórczyni proponowanych zmian dotyczących statusu osoby najbliższej w związku posłanka Urszula Pasławska (PSL).

    Podkreśliła, że proponowane zmiany mają charakter interdyscyplinarny i dotyczą wielu obszarów prawa - od szeroko rozumianego prawa cywilnego, po prawo finansowe i administracyjne. Dlatego - jak mówiła - jest konieczność, aby przyjrzeć się w tej ustawie i pracować w szczególnym rygorze.

    Zaznaczyła też konieczność obniżenia temperatury sporu politycznego w sprawie, która dotyczy prawie 2,5 mln Polaków. - Niech to będzie nowa przestrzeń do dialogu, do dyskusji, ponieważ oczekiwanie jest takie, iż znajdziemy porozumienie i ten konsensus będzie szerszy niż Koalicja 15 Października. Zapraszamy do dyskusji merytorycznej, ponieważ wczorajsza dyskusja (nad projektami - red.) miała charakter polityczny - powiedziała.

    Projekt ustawy o statusie osoby najbliższej. Przemysła Czarnek: Na to pozwolić nie można

    Wniosek o odrzucenie projektu uchwały złożył poseł Przemysław Czarnek (PiS).

    - Wy po prostu sprzeciwiacie się głosowi pana marszałka Sawickiego, który mówi (...): - To jest tylko pierwszy etap w dążeniu do legalizacji, adopcji dzieci przez związki gejowskie i na to pozwolić nie można - powiedział.

    Zobacz również:

    PiS złożyło wniosek o zwołanie posiedzenia Sejmu w trybie tajnym ws. Włodzimierza Czarzastego
    Polska

    PiS składa wniosek o tajne posiedzenie Sejmu. Chodzi o Czarzastego

    Joanna Mazur
    Joanna Mazur

      Podobne zdanie wyraził poseł Konfederacji Witold Tumanowicz, który także zawnioskował o odrzucenie uchwały.

      Sejm tym głosom się nie przychylił - za odrzuceniem uchwały było 190 posłów, 229 - przeciw, a czterech wstrzymało się od głosu.

      Projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu zakłada, że dwie osoby pełnoletnie będą mogły zawrzeć umowę u notariusza, która - rejestrowana w USC - umożliwi stronom m.in. wybór ustroju majątkowego, ustanowienie obowiązku alimentacyjnego, uzyskanie prawa do korzystania ze wspólnego mieszkania oraz nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznych i działania jako pełnomocnik w sprawach codziennego życia.

      Zobacz również:

      Włodzimierz Czarzasty i Karol Nawrocki spotkają się podczas Rady Bezpieczeństwa Narodowego u prezydenta
      Polska

      Emocje buzują przed spotkaniem u prezydenta. Jeden temat zdominuje dyskusję

      Kamila Baranowska
      Kamila Baranowska
      Ambasador USA zerwał kontakty z Czarzastym. Budka: Nie jesteśmy wasalemPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze