W skrócie Sejm powołał komisję nadzwyczajną do prac nad ustawami dotyczącymi statusu osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu.

Za powołaniem komisji głosowało 229 posłów, 187 było przeciw, a czterech wstrzymało się od głosu.

Projekt ustawy zakłada możliwość zawarcia umowy u notariusza, która reguluje m.in. wybór ustroju majątkowego, obowiązek alimentacyjny i dostęp do informacji medycznych.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu, który zastąpił ustawę o związkach partnerskich, odbyło się w czwartek.

W piątek został on - wraz z projektem przepisów wprowadzających - poddany głosowaniom. Posłowie i posłanki byli przeciwni jego odrzuceniu w pierwszym czytaniu - podjęli decyzję o jego dalszym procedowaniu w komisji.

Sejm. Powołano specjalną komisję, chodzi o ustawę o statusie osoby najbliższej

Za powołaniem komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących statusu osoby najbliższej w związku i umowy o wspólnym pożyciu głosowało 229 posłów, 187 było przeciw, a czterech wstrzymało się od głosu.

O potrzebie jej powołania mówiła współtwórczyni proponowanych zmian dotyczących statusu osoby najbliższej w związku posłanka Urszula Pasławska (PSL).

Podkreśliła, że proponowane zmiany mają charakter interdyscyplinarny i dotyczą wielu obszarów prawa - od szeroko rozumianego prawa cywilnego, po prawo finansowe i administracyjne. Dlatego - jak mówiła - jest konieczność, aby przyjrzeć się w tej ustawie i pracować w szczególnym rygorze.

Zaznaczyła też konieczność obniżenia temperatury sporu politycznego w sprawie, która dotyczy prawie 2,5 mln Polaków. - Niech to będzie nowa przestrzeń do dialogu, do dyskusji, ponieważ oczekiwanie jest takie, iż znajdziemy porozumienie i ten konsensus będzie szerszy niż Koalicja 15 Października. Zapraszamy do dyskusji merytorycznej, ponieważ wczorajsza dyskusja (nad projektami - red.) miała charakter polityczny - powiedziała.

Projekt ustawy o statusie osoby najbliższej. Przemysła Czarnek: Na to pozwolić nie można

Wniosek o odrzucenie projektu uchwały złożył poseł Przemysław Czarnek (PiS).

- Wy po prostu sprzeciwiacie się głosowi pana marszałka Sawickiego, który mówi (...): - To jest tylko pierwszy etap w dążeniu do legalizacji, adopcji dzieci przez związki gejowskie i na to pozwolić nie można - powiedział.

Podobne zdanie wyraził poseł Konfederacji Witold Tumanowicz, który także zawnioskował o odrzucenie uchwały.

Sejm tym głosom się nie przychylił - za odrzuceniem uchwały było 190 posłów, 229 - przeciw, a czterech wstrzymało się od głosu.

Projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu zakłada, że dwie osoby pełnoletnie będą mogły zawrzeć umowę u notariusza, która - rejestrowana w USC - umożliwi stronom m.in. wybór ustroju majątkowego, ustanowienie obowiązku alimentacyjnego, uzyskanie prawa do korzystania ze wspólnego mieszkania oraz nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznych i działania jako pełnomocnik w sprawach codziennego życia.

