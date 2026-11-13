Nowelizację ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji. Celem zmian było wprowadzenie procedury, dzięki której możliwe byłoby szybkie wydawanie nakazów ograniczających dostęp do treści naruszających prawo w internecie, przy jednoczesnym poszanowaniu praw użytkowników sieci.

O zawetowaniu ustawy prezydent Karol Nawrocki poinformował na swojej stronie internetowej i w serwisie X.

- Wróciło widmo urzędnika cenzora, który będzie podejmował decyzje, co wolno, a czego nie wolno w internecie. Rolą urzędnika nie jest oferowanie wyroków o tym, czy dana treść była przestępstwem, czy nie. To jest wyłącznie kompetencja wymiaru sprawiedliwości i niezawisłych sędziów - mówi prezydent w opublikowanym nagraniu.

Rozwiń

- Nie mogę także pominąć tego, jak uzasadniono powrót do przepisów, które w zasadzie wypełniają znamiona cenzury prewencyjnej. Rząd postanowił w sposób karygodny wykorzystać do tego serię tragicznych ataków nożowników w polskich szkołach. Połączył te dwa tematy, argumentując, że brak krajowych przepisów o blokowaniu treści utrudnia służbom działania - mówił dalej prezydent, twierdząc, że "w kolejnych dniach aktywnie działano, wyszukiwano i ograniczano takie treści przy pomocy już istniejących przepisów".

Weto prezydenta. Karol Nawrocki: Wykorzystano tragedię

- To było kolejne kłamstwo. Wykorzystano tragedię. Zastosowano szantaż emocjonalny, by przepchnąć przepisy, które dają rządowi w zasadzie arbitralną kontrolę i możliwość decydowania o tym, co możemy, a czego nie możemy mówić, pisać czy publikować - ocenił.

Zawetowana ustawa była jedną z dwóch przygotowanych w odpowiedzi na prezydenckie weto nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw z początku roku. Druga z nich - pozwalająca na powołanie prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na koordynatora ds. usług cyfrowych - została podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego pod koniec września, weszła w życie 6 listopada.

Jednocześnie Karol Nawrocki podpisał w piątek następujące ustawy:

Ustawę z dnia 22 października 2026 r. zmieniającą niektóre ustawy w celu wychowania patriotycznego (numer druku sejmowego 671)

Ustawę z dnia 22 października 2026 r. o zmianie ustawy o działaniach antyterrorystycznych (numer druku sejmowego 2870)

Ustawę z dnia 22 października 2026 r. o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej oraz niektórych innych ustaw (numer druku sejmowego 2998)

Ustawę z dnia 22 października 2026 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne (numer druku sejmowego 3002)

Ustawę z dnia 22 października 2026 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (numer druku sejmowego 3074)

Ustawę z dnia 22 października 2026 r. o zmianie ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (numer druku sejmowego 3186)

Monika Rosa prosiła Martę Nawrocką o interwencję

Jeszcze przed decyzją prezydenta Monika Rosa, posłanka KO i przewodnicząca sejmowej Komisji ds. Dzieci i Młodzieży, zwróciła się do Marty Nawrockiej z prośbą o interwencję u męża.

W liście z 26 października powołała się na wcześniejsze wypowiedzi pierwszej damy o bezpieczeństwie najmłodszych w sieci. Przekonywała, że po styczniowym wecie instytucjom publicznym brakuje skutecznych narzędzi, by domagać się blokowania treści o charakterze przestępczym.

Rosa przywołała dane Ministerstwa Cyfryzacji i NASK o 76 zgłoszeniach dotyczących groźnych treści. Jak wskazała, TikTok usunął wszystkie materiały zgłoszone w tym serwisie, a Facebook usunął jeden z pięciu wskazanych przez NASK. Posłanka odwołała się też do raportu "Internet dzieci", którego jest współautorką. Według analizy w listopadzie 2025 r. z najpopularniejszych aplikacji społecznościowych lub komunikatorów regularnie korzystało około 1,3 mln dzieci w wieku od siedmiu do 12 lat.

W styczniu o wsparcie wdrożenia DSA zwróciła się do pierwszej damy również Fundacja Panoptykon. Marta Nawrocka podkreślała wówczas potrzebę gwarancji proceduralnych, w tym prawa do niezależnej kontroli sądowej.

Ustawa ws. DSA. Kto będzie mógł nakazać blokadę treści?

Ustawa przewiduje, że nakazy zablokowania dostępu do określonych nielegalnych treści będzie mógł co do zasady wydawać prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W sprawach treści na platformach udostępniania wideo właściwy będzie przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Od decyzji organów będzie można wnieść sprzeciw do sądu.

W sprawach materiałów związanych z seksualnym wykorzystywaniem dzieci decyzje mają podlegać natychmiastowemu wykonaniu. W przypadku nawoływania do nienawiści na tle rasowym lub wyznaniowym potrzebne będzie postanowienie sądu. Ustawa przewiduje również procedurę przywrócenia dostępu do legalnych treści, które platforma zablokowała wskutek oczywistego błędu lub nadmiernej ingerencji w swobodę wypowiedzi.

Karol Nawrocki zawetował wcześniejszą ustawę w styczniu

9 stycznia Karol Nawrocki zawetował poprzednią ustawę wdrażającą DSA. Argumentował wówczas, że powierzenie urzędnikom decyzji o blokowaniu treści zagraża wolności słowa.

W październikowym wywiadzie dla Polsat News i Interii, pytany o podpis pod poprawionymi przepisami, mówił o ustawie, "która nie będzie blokowała wolności w sieci".

Po styczniowym wecie rząd rozdzielił przepisy na dwie ustawy. Pierwsza weszła w życie 6 listopada i powierzyła prezesowi UKE funkcję koordynatora ds. usług cyfrowych. Drugą, dotyczącą blokowania nielegalnych treści, Sejm przekazał prezydentowi 23 października.

Zakaz patostreamingu obowiązuje od sierpnia

W lipcu prezydent podpisał osobną nowelizację Kodeksu karnego dotyczącą patostreamingu.

Od 23 sierpnia za publiczne rozpowszechnianie w internecie określonych patotreści w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej grozi do trzech lat więzienia. Jeśli materiały przedstawiają osobę małoletnią, kara wynosi od trzech miesięcy do pięciu lat. Temat nagłaśniały Polsat News w cyklu "Nie dla patocelebrytów" i Interia.



