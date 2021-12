W piątek 17 grudnia Sejm przyjął nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, którą we wrześniu odrzucił Senat. Według twórców przepisów nowela ma na celu uszczelnienie i uściślenie obowiązujących od 2004 r. przepisów, które mówią o tym, że właścicielem telewizji czy radia działających na podstawie polskich koncesji mogą być podmioty z udziałem zagranicznym, pozaeuropejskim nieprzekraczającym 49 proc. Właściciele telewizji TVN alarmują, że przepisy skierowane są przeciwko temu nadawcy, którzy nowela uniemożliwiają amerykańskiemu koncernowi Discovery posiadanie większości udziałów w Grupie TVN.

Teraz tzw. ustawa medialna trafi do prezydenta Andrzeja Dudy. W sierpniu, gdy narastał spór wokół planowanych zmian, głowa państwa przyznała, że nowelizacja to "bardzo kontrowersyjne rozwiązanie, które jest niezrozumiałe dla naszych amerykańskich partnerów". Ministrowie z najbliższego otoczenia prezydenta przekazywali opinii publicznej, że Andrzej Duda jest gotowy zawetować nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji w przyjętym przez Sejm kształcie.

Lex TVN. Telewizja publikuje apel do prezydenta Andrzeja Dudy

Telewizja TVN zamieściła w internecie apel , który jest skierowany bezpośrednio do prezydenta. "17 grudnia Sejm uchwalił ustawę LEX TVN. Jest to atak na wolne media, który ma pozbawić Państwa możliwości oglądania wszystkich kanałów TVN. Prosimy o podpisanie apelu w obronie stacji. Dziękujemy za wsparcie" - czytamy we wstępie do petycji.

Niżej organizatorzy zamieścili treść apelu:



"Wolne media są fundamentem demokracji. Chcę, by decyzja o tym, który kanał telewizyjny oglądam, należała wyłącznie do mnie. Chcę mieć dostęp do różnorodnych informacji, programów i rozrywki.



Atak na wolność mediów ma daleko idące konsekwencje dla przyszłości Polski. Niszczone są wzajemne relacje z USA, największym sojusznikiem i gwarantem bezpieczeństwa naszego kraju. Nie możemy na to pozwolić! Potrzebujemy silnej, opartej na zaufaniu współpracy z międzynarodowymi partnerami.



W związku z tym apeluję do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, aby niezwłocznie zawetował LEX TVN."

Lex TVN. Demonstracje w całej Polsce

W niedzielę w kilkudziesięciu miejscach w Polsce odbędą się demonstracje przeciwko tzw. ustawie medialnej. Manifestanci wyjdą na ulice m.in. Krakowa, Wrocławia, Łodzi i Szczecina . Największy z protestów zapowiadany jest w Warszawie, przed Pałacem Prezydenckim. Weźmie w nim udział m.in. lider PO Donald Tusk.





Koncesja dla TVN24

We wrześniu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przegłosowała przedłużenie koncesji dla telewizji TVN24.

Przed głosowaniem KRRiT jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie "podjęcia działań mających na celu uporządkowanie zasad rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych w Polsce w zakresie możliwości działania podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego".