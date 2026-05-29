Ustawa łańcuchowa. Sejm zdecydował w sprawie projektu prezydenta i posłów
Sejm przyjął projekt tzw. ustawy łańcuchowej. Chodzi o przedstawiony przez prezydenta Karola Nawrockiego projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt i wniesioną przez grupę posłów propozycję zmiany tej ustawy, która zakłada zakaz trzymania psów i kotów na uwięzi.
W skrócie
- Sejm uchwalił projekt "ustawy łańcuchowej", dotyczący zakazu trzymania zwierząt domowych na uwięzi.
- Nowelizacja dopuszcza trzymanie psa w kojcu pod warunkiem zapewnienia mu swobody ruchu, odpowiednich warunków oraz dostępu do światła i powietrza.
- Wyjątki od zakazu obejmują sytuacje takie jak transport, wystawy, zabiegi czy krótkotrwałe przebywanie poza miejscem stałego pobytu, jeśli dobrostan zwierzęcia nie jest naruszony.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Posłowie wysłuchali sprawozdania z prac Komisji Nadzwyczajnej ds. ochrony zwierząt, która zajmowała się dwoma rozpatrywanymi wspólnie projektami w sprawie zakazu trzymania zwierząt domowych na uwięzi, w szczególności na łańcuchach. Projekty zostały przedstawione przez Karola Nawrockiego i osobno przez grupę posłów KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy.
Projekt "ustawa łańcuchowej" przyjęty przez Sejm
Sejm przyjął projekty po trzecim czytaniu. Za było 381 posłów, przeciw 28, a pięć osób wstrzymało się. Nowelizacja będzie musiała zostać zatwierdzono jeszcze przez Senat, a następnie trafi na biurko prezydenta.
To drugie podejście do uchwalenia nowelizacji. W grudniu prezydent Karol Nawrocki zawetował wcześniejszą "ustawę łańcuchową", uznając przepisy o minimalnych rozmiarach kojców za nierealne, a następnie złożył własny projekt.
Ustawa łańcuchowa. Co zakłada nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt?
Projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt przewiduje, że utrzymywanie psa w kojcu będzie dopuszczane, pod warunkiem, że będzie miał przestrzeń do swobodnego poruszania się i realizacji naturalnych potrzeb. Kojec ponadto ma być trwały i stabilny, a co najmniej dwa jego bloki muszą przepuszczać światło i umożliwiać swobodny przepływ powietrza.
Zwierzę trzymane w kojcu, nieogrzewanym pomieszczeniu lub na otwartej przestrzeni ma mieć zapewnioną budę, wykonaną z drewna lub materiałów drewnopochodnych stanowiących barierę termiczną z izolacją cieplną, chroniącą przed warunkami atmosferycznymi.
Projekt przewiduje wyjątki od zakazy trzymania psów i kotów na uwięzi, m.in. podczas transportu, wystaw, zabiegów czy krótkotrwale poza miejscem stałego pobytu, pod warunkiem, że nie narusza to dobrostanu zwierzęcia.