- Dlaczego ważący 70 ton samolot rozbił się po uderzeniu w suchą brzozę? No takich cudów nie ma. To jest sprzeczne z prawami fizyki - przekonuje w rozmowie z Interią poseł PiS Jacek Świat, którego żona Aleksandra Natalli-Świat była jedną z ofiar katastrofy pod Smoleńskiem.

Katastrofa smoleńska. Biegli o przyczynach

Ponad 16 lat po katastrofie smoleńskiej międzynarodowy zespół biegłych powołany przy prokuraturze spróbował odtworzyć przebieg wydarzeń z 10 kwietnia 2010 roku. Pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, w tym prezydent Polski Lech Kaczyński.

Biegli ustalili, że do katastrofy samolotu Tu-154M doprowadził ciąg zdarzeń podczas podejścia do lądowania na lotnisku Smoleńsk Północny.

Wskazali na niestabilne podejście do lądowania, błędną ocenę rzeczywistej wysokości samolotu, kontynuowanie zniżania poniżej minimalnej dopuszczalnej wysokości mimo braku warunków do bezpiecznego lądowania oraz zbyt późne podjęcie decyzji o odejściu na drugi krąg.

Według biegłych katastrofa nie była następstwem awarii technicznej samolotu ani wybuchu.

Mąż Natalii-Świat: Wywołują temat zastępczy

- Myślę, że najciekawsze jest to, czego tam nie ma - mówi Jacek Świat.

- Jakim cudem części samolotu znalazły się daleko przed tą feralną brzozą? - zastanawia się nasz rozmówca.

- Jakim cudem samolot, który ma rozpiętość skrzydeł ze 30 metrów, na wysokości siedmiu metrów zrobił tzw. beczkę? Nie ma nic o tym, jakim cudem samolot uderzający w miękką ziemię pod ostrym kątem rozbija się na 60 tysięcy kawałków i nie zostawia tam wyraźnego śladu po tym uderzeniu - wylicza.

Jacek Świat zaznacza, że nie zna szczegółów analizy biegłych, ale wymienionych wyżej informacji brakuje mu w tych ustaleniach.

- Ta rzekoma ekspertyza nie odpowiada na wszystkie elementarne pytania i wątpliwości, jakie zgłaszamy od 16 lat. Państwo się wali. Koalicja 13 grudnia szykuje nam tutaj krok po kroku zamach stanu. No więc trzeba to czymś przykryć, trzeba rozpętać jakieś emocje. Trzeba wywołać temat zastępczy - mówi Jacek Świat, który dziś jest posłem PiS.

Tymczasem opinia biegłych jest kolejnym dokumentem, który powstał w ostatnich 16 latach. Każdy z nich się różni i żaden z nich nie potrafi odpowiedzieć w 100 procentach, co wydarzyło się w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku.

Czy nasz rozmówca ma jeszcze nadzieję, że przyczyny katastrofy zostaną w przyszłości dokładnie wyjaśnione?

- Coraz mniejszą - nie ukrywa Jacek Świat.

- Teoretycznie to ciągle jest możliwe. Ale czy będą do tego warunki? Kiedy to będzie? Obawiam się, że ja tego nie doczekam - kończy Jacek Świat.

Łukasz Szpyrka



