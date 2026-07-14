W skrócie Biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński zaapelował do diecezjan, by nie uczestniczyli w mszach św. i nie spowiadali się u księży Bractwa Św. Piusa X.

Lefebryści nie akceptują postanowień Soboru Watykańskiego II, w tym ekumenizmu i mszy w językach narodowych.

1 lipca 2026 roku biskup Alfonso de Galarreta i biskup Bernard Fellay wyświęcili bez zgody Watykanu czterech biskupów, w wyniku tego zostali uznani przez Watykan za ekskomunikowanych.

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"W związku z ogłoszoną przez Stolicę Apostolską karą ekskomuniki usilnie proszę wszystkich wiernych, aby powstrzymali się od uczestniczenia w Eucharystii sprawowanej przez kapłanów Bractwa (Św. Piusa X- red.) oraz prób spowiadania się u kapłanów Bractwa" - z takim apelem zwrócił się do diecezjan biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński.

Jak dodał duchowny, spowiedź taka jest nieważna, ponieważ kapłani Bractwa "nie mają kanonicznej jurysdykcji odpuszczenia grzechów".

Lefebryści. Biskup Kamiński apeluje do wirnych

"W związku z tym proszę wszystkich kapłanów mających moją jurysdykcję do spowiadania o wielkoduszne i cierpliwe słuchanie spowiedzi wiernych związanych ze środowiskiem tradycji uznając ich szczerą wolę pobożnego i uczciwego życia w Kościele katolickim" - napisał w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej diecezji biuskup.

Duchowny przypomniał również, że w diecezji warszawsko-praskiej "jest możliwość uczestniczenia w klasycznym rycie rzymskim w pełnej łączności z Kościołem".

"Proszę również narzeczonych o powstrzymanie się od prób zawierania sakramentu małżeństwa wobec kapłanów Bractwa - takie związki w istocie byłyby nieważne, a pary w nich żyjące ryzykowałyby wspólne życie bez ważnego węzła sakramentalnego. Wszystkich wiernych związanych dotychczas z Bractwem zapraszam na Msze Święte i korzystanie z pozostałych sakramentów sprawowanych przez kapłanów trwających w pełnej łączności z Kościołem katolickim" - dodał biskup.

W komunikacie podkreślono, że wierni nie powinni w żaden sposób wspierać działalności grup oraz uczestniczyć w prowadzonych przez Bractwo formach duszpasterstwa.

Apel biskupa o nieuczestniczenie w mszach lefebrystów. Chodzi o ekskomunikę

Komunikat został wydany w związku z ogłoszoną 2 lipca ekskomuniką, którą Watykan obłożył sześciu biskupów Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. Działania Watykanu były reakcją na święcenia biskupie, które odbyły się 1 lipca br. bez zgody papieża Leona XIV w szwajcarskiej miejscowości Econe.

Bp Kamiński zwrócił się do wszystkich diecezjan o modlitwę o jedność chrześcijan i dołączenie tej intencji w mszach św. sprawowanych w parafiach oraz modlitwach prywatnych.

Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X powstało w Kościele katolickim w 1970 roku z inicjatywy arcybiskupa Marcela Lefebvre'a (1905-1991). Przywiązani do kościelnej tradycji lefebryści przedstawiają się jako prawdziwi obrońcy wiary katolickiej i przeciwnicy modernizmu. Nie akceptują postanowień Soboru Watykańskiego II, w tym ekumenizmu i mszy w językach narodowych.

Do pierwszego kryzysu w relacjach z Watykanem doszło w 1988 roku za pontyfikatu Jana Pawła II, gdy odbyły się pierwsze święcenia biskupie u lefebrystów. Polski papież ogłosił wtedy, że abp Lefebvre i czterej wyświęceni biskupi ściągnęli na siebie ekskomunikę.

1 lipca br. w szwajcarskiej miejscowości Econe biskup Alfonso de Galarreta w asyście biskupa Bernarda Fellaya po raz drugi wyświęcił bez zgody Watykanu czterech biskupów. Święcenia otrzymali Pascal Schreiber ze Szwajcarii, Michael Goldade z USA oraz dwaj Francuzi: Michel Poinsinet de Sivry i Marc Hanappier.

W odpowiedzi prefekt Dykasterii Nauki Wiary kardynał Victor Manuel Fernandez opublikował 2 lipca dekret, w którym nazwał święcenia "aktem o charakterze schizmatycznym". W dokumencie oświadczył, że zarówno wspomniany biskup Alfonso de Galarreta, jak i Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinsinet de Sivry i Marc Hanappier popadli ipso facto w ekskomunikę latae sententiae. Oznacza to karę kościelną, która następuje automatycznie, w rezultacie samego faktu popełnienia czynu.





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