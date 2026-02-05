USA zrywają kontakty z Włodzimierzem Czarzastym. Reaguje Donald Tusk
"Panie ambasadorze Rose, sojusznicy powinni się szanować, a nie pouczać" - napisał Donald Tusk w serwisie X. To reakcja na wpis dyplomaty USA, w którym powiadomił, że Waszyngton zrywa kontakty z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym.
"Panie Ambasadorze Rose, sojusznicy powinni się szanować, a nie pouczać. Przynajmniej tak w Polsce rozumiemy partnerstwo" - napisał na platformie X premier Donald Tusk.
Wpis szefa polskiego rządu stanowi reakcję na opublikowane w mediach społecznościowych oświadczenie ambasadora USA w Polsce. Jak ogłosił, Stany Zjednoczone nie będą utrzymywać kontaktów z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym.
Donald Tusk reaguje na oświadczenie ambasadora. Chodzi o Włodzimierza Czarzastego
Przyczyną tej decyzji mają być "oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta Donalda Trumpa". Sam marszałek skomentował sprawę na krótko po pojawieniu się wpisu w rozmowie z Onetem.
- Ponieważ oświadczenie pana ambasadora zostało wydane w związku z moim stanowiskiem w sprawie braku poparcia dla kandydatury pana prezydenta Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla, podtrzymuję swoje stanowisko w tej sprawie - oznajmił.
Przypomnijmy, że w poniedziałek marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przekazał, iż nie poprze wniosku o przyznanie Pokojowej Nagrody Nobla Donaldowi Trumpowi, bo - jak ocenił - amerykański przywódca na nią nie zasługuje.
Swoją odmowę marszałek Sejmu tłumaczył tym, że prezydent Trump "reprezentuje politykę siły i przy użyciu siły prowadzi politykę transakcyjną". Zwrócił uwagę także na słowa Trumpa na temat udziału m.in. polskich żołnierzy w misjach czy kwestię Grenlandii.
USA zrywają kontakty z Włodzimierzem Czarzastym. W tle Nobel dla Donalda Trumpa
Czarzasty odniósł się do sprawy także w mediach społecznościowych.
"Niezmiennie szanuję USA jako kluczowego partnera Polski. Dlatego z ubolewaniem przyjmuję deklarację ambasadora Toma Rose'a, ale nie zmienię stanowiska w tych fundamentalnych dla Polek i Polaków sprawach" - zadeklarował.
Deklaracja amerykańskiego dyplomaty wywołała burzę na polskiej scenie politycznej. Głos w sprawie zabrał m.in. rzecznik prezydenta Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz. Jak stwierdził, "w czasach PRL dla komunistów Stany Zjednoczone były największym wrogiem", a "mentalność postkomunisty Czarzastego nie uległa zmianie".
"Trump się obraził, bo marszałek Czarzasty nie podpisał gotowca, którego przygotował sam Trump w sprawie Pokojowej Nagrody Nobla dla samego siebie" - ocenił z kolei Tomasz Trela z Lewicy.
"Stara miłość nie rdzewieje. Bo wiadomo, komu pomaga stary komuch Włodzimierz Czarzasty, psując relacje z USA. Każdy, kto go popiera, sabotuje bezpieczeństwo Polski. Wybierajcie" - zauważył były premier Mateusz Morawiecki.
