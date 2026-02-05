W skrócie Stany Zjednoczone ogłosiły zerwanie kontaktów z Włodzimierzem Czarzastym.

Donald Tusk odpowiedział ambasadorowi USA, podkreślając znaczenie wzajemnego szacunku między sojusznikami.

Decyzja USA jest reakcją na odmowę poparcia przez Czarzastego kandydatury Donalda Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla.

"Panie Ambasadorze Rose, sojusznicy powinni się szanować, a nie pouczać. Przynajmniej tak w Polsce rozumiemy partnerstwo" - napisał na platformie X premier Donald Tusk.

Wpis szefa polskiego rządu stanowi reakcję na opublikowane w mediach społecznościowych oświadczenie ambasadora USA w Polsce. Jak ogłosił, Stany Zjednoczone nie będą utrzymywać kontaktów z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym.

Donald Tusk reaguje na oświadczenie ambasadora. Chodzi o Włodzimierza Czarzastego

Przyczyną tej decyzji mają być "oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta Donalda Trumpa". Sam marszałek skomentował sprawę na krótko po pojawieniu się wpisu w rozmowie z Onetem.

- Ponieważ oświadczenie pana ambasadora zostało wydane w związku z moim stanowiskiem w sprawie braku poparcia dla kandydatury pana prezydenta Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla, podtrzymuję swoje stanowisko w tej sprawie - oznajmił.

Przypomnijmy, że w poniedziałek marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przekazał, iż nie poprze wniosku o przyznanie Pokojowej Nagrody Nobla Donaldowi Trumpowi, bo - jak ocenił - amerykański przywódca na nią nie zasługuje.

Swoją odmowę marszałek Sejmu tłumaczył tym, że prezydent Trump "reprezentuje politykę siły i przy użyciu siły prowadzi politykę transakcyjną". Zwrócił uwagę także na słowa Trumpa na temat udziału m.in. polskich żołnierzy w misjach czy kwestię Grenlandii.

USA zrywają kontakty z Włodzimierzem Czarzastym. W tle Nobel dla Donalda Trumpa

Czarzasty odniósł się do sprawy także w mediach społecznościowych.

"Niezmiennie szanuję USA jako kluczowego partnera Polski. Dlatego z ubolewaniem przyjmuję deklarację ambasadora Toma Rose'a, ale nie zmienię stanowiska w tych fundamentalnych dla Polek i Polaków sprawach" - zadeklarował.

Deklaracja amerykańskiego dyplomaty wywołała burzę na polskiej scenie politycznej. Głos w sprawie zabrał m.in. rzecznik prezydenta Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz. Jak stwierdził, "w czasach PRL dla komunistów Stany Zjednoczone były największym wrogiem", a "mentalność postkomunisty Czarzastego nie uległa zmianie".

"Trump się obraził, bo marszałek Czarzasty nie podpisał gotowca, którego przygotował sam Trump w sprawie Pokojowej Nagrody Nobla dla samego siebie" - ocenił z kolei Tomasz Trela z Lewicy.

"Stara miłość nie rdzewieje. Bo wiadomo, komu pomaga stary komuch Włodzimierz Czarzasty, psując relacje z USA. Każdy, kto go popiera, sabotuje bezpieczeństwo Polski. Wybierajcie" - zauważył były premier Mateusz Morawiecki.

