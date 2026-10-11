Od początku roku weszły w życie nowe zasady dotyczące ustalania stażu pracy. Zaczęto do niego wliczać dotychczas nieuwzględniane okresy, np. prowadzenia działalności gospodarczej czy wykonywania umowy zlecenia.

Od stażu pracy uzależnione jest prawo do poszczególnych uprawnień, na przykład 26-dniowego urlopu wypoczynkowego, urlopu wychowawczego, wysokości dodatku stażowego czy nagrody jubileuszowej.

Nowe zasady dla pracowników sektora publicznego weszły w życie 1 stycznia. Z kolei od 1 maja regulacje objęły także osoby zatrudnione w sektorze prywatnym.

Stosowny wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy o symbolu USP jest dostępny na koncie ubezpieczonego w eZUS. Można go złożyć wyłącznie drogą elektroniczną - pracownicy mają na to 24 miesiące od dnia wejścia w życie przepisów.

Wzrost wydatków w urzędach. Instytucje szukają oszczędności

Jak wynika z informacji przekazanych przez "Rzeczpospolitą", w pewnych przypadkach zmiany w naliczaniu stażu pracy obciążyły budżety niektórych urzędów - mowa tu o dodatkowych kosztach wynoszących kilka, a nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych na osobę. W skali całej instytucji zatrudniającej wiele osób, łączne wydatki mogłyby być liczone nawet w milionach złotych.

W przypadku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, szacowany koszt zmian ma wynieść około 1,75 mln zł, a jeśli chodzi o Małopolski Urząd Wojewódzki - 1,4 mln zł.

Co jednak ważne - rząd nie przewidział dodatkowego finansowania, które miałoby odciążyć budżety urzędów w związku z wprowadzonymi zmianami. Wobec tego instytucje poszukują oszczędności. Wspomniany wcześniej Małopolski Urząd Wojewódzki zredukował fundusz nagród. Ograniczenia objęły również zmiany w wynagrodzeniach oraz rekrutację nowej kadry.

Cytowany przez "Rzeczpospolitą" Maksymilian Kosowski, rzecznik prasowy wojewody małopolskiego, podkreśla: "Brak dodatkowych środków na ten cel w budżecie wynagrodzeń na 2026 roku przełożył się na zmniejszenie funduszu nagród oraz ograniczenie możliwości zatrudniania nowych pracowników i podwyższania wynagrodzeń".



