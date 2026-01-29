W czwartek rano w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowano konferencję, na której przedstawiono wyniki kontroli schronisk dla zwierząt.

Szczegółową inspekcję zlecono 16 wojewodom po dramatycznych scenach z Sobolewa (woj. podlaskie). W tamtejszym schronisku dziesiątki psów przebywały w skandalicznych warunkach sanitarnych. Sprawę nagłośniły ogólnopolskie media.

W konferencji wzięli udział: główny lekarz weterynarii Paweł Meyer, wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak oraz wiceszef MSWiA Tomasz Szymański.

- W sumie zostało wykonanych 368 kontroli, dwie kontrole są jeszcze realizowane. W stosunku do 40 schronisk stwierdzono nieprawidłowości - mówił Meyer.

Jak dodał, w stosunku do czterech schronisk zostały już wydane decyzje, a kolejne będą wydane "niezwłocznie".

Schronisko w Sobolewie. Rozszerzono zakres pilnej kontroli

Paweł Meyer przekazał w sprawie schroniska w Sobolewie, że poszerzył zakres prowadzonej tam kontroli "od czasu powstania i wpisania do rejestru aż do jego zamknięcia".

Podczas konferencji ogłoszono, że przeprowadzony zostanie audyt schronisk we wszystkich województwach w całym kraju.

Więcej informacji wkrótce.

