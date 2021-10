Urząd do Spraw Cudzoziemców: Wydano pierwsze decyzje o udzieleniu ochrony międzynarodowej ewakuowanym z Afganistanu

Po ewakuacji afgańskich współpracowników Polskiego Kontyngentu Wojskowego oraz polskiej dyplomacji Urząd do Spraw Cudzoziemców objął opieką 1024 obywateli Afganistanu. Trafili oni do ośrodków dla cudzoziemców lub placówek wojewodów wyznaczonych do odbycia kwarantanny po wjeździe do Polski.

UdSC przypomina, że cudzoziemcowi udziela się ochrony międzynarodowej, jeśli w jego kraju pochodzenia grozi mu prześladowanie lub rzeczywiste ryzyko utraty życia czy zdrowia.



Podczas trwania procedury uchodźczej cudzoziemcy mogą korzystać z pomocy socjalnej, m.in. zakwaterowania, wyżywienia i opieki zdrowotnej zapewnianej przez Urząd do Spraw Cudzoziemców oraz zajęć edukacyjnych, jak np. nauka języka polskiego. Mają oni do wyboru pobyt w ośrodku lub samodzielne utrzymanie się poza ośrodkami przy pomocy finansowej otrzymywanej od urzędu.

