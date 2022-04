Prezydent Warszawy opublikował na swoim Twitterze krótki film, na którym wita się z wysiadającą z samolotu szefową KE. "Spotkanie z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, która właśnie przybyła do Warszawy" - napisał Trzaskowski. "Uchodźcy, NGO i miasta potrzebują wsparcia UE i europejskiej solidarności w związku z wojną na Ukrainie i kryzysem uchodźczym! #StandUpForUkraine" - dodał.

Przewodnicząca KE w Polsce. Plan wizyty

Następnie szefowa KE przybyła do Belwederu. Na godz. 13 w Belwederze zaplanowano spotkanie robocze przewodniczącej KE z prezydentem Andrzejem Dudą.

O godz. 15 w Pałacu na Wodzie w Łazienkach Królewskich w Warszawie von der Leyen weźmie udział w konferencji darczyńców "Stand Up For Ukraine". W wydarzeniu będzie także brał udział prezydent Andrzej Duda oraz - w formie zdalnej - prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz premier Kanady Justin Trudeau.

Kampania "Stand Up For Ukraine" - zainicjowana przez Komisję Europejską i rząd Kanady we współpracy z międzynarodową organizacją Global Citizen - jest odpowiedzią na apel o wsparcie wystosowany przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Jej celem jest zebranie środków finansowych dla osób przesiedlonych w Ukrainie oraz dla uchodźców, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia kraju.

Ursula Von der Leyen w Kijowie

W piątek Ursula von der Leyen spotkała się w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. - Ukraina należy do Europy. Tutaj rozpoczyna się wasza droga w stronę Unii Europejskiej - mówiła przewodnicząca KE.

Von der Leyen wręczyła na konferencji prasowej Zełenskiemu dokumenty, które strona ukraińska musi wypełnić, by KE mogła formalnie przedstawić Radzie Europejskiej opinię dotyczącą uznania Ukrainy za państwo kandydujące do UE.

- Ta procedura zazwyczaj zajmuje lata, ale w związku z wyjątkowymi okolicznościami, z rosyjską agresją na Ukrainę, zobowiązaliśmy się do tego, że przeprowadzimy ją w kilka tygodni - zaznaczyła von der Leyen. Przyjmując kopertę z formularzami Zełenski zapowiedział, że odpowiedź strony ukraińskiej będzie gotowa w przeciągu tygodnia.