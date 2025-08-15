Uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza. 105. rocznica Cudu nad Wisłą

Uroczysty wieniec przed Grobem Nieznanego Żołnierza złożył prezydent RP Karol Nawrocki wraz z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, szefem BBN Sławomirem Cenckiewiczem oraz wicemarszałkiem Senatu Maciejem Żywno.

105. rocznica Cudu Nad Wisłą. Uroczyste obchody w Warszawie

Kulminacją centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego będzie defilada wojskowa o godz. 12:00. Weźmie w niej udział ok. 4000 żołnierzy i ponad 300 sztuk sprzętu wojskowego.

Wcześniej prezydent złożył wieniec przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego przy Belwederze. Następnie wraz małżonką wziął udział we mszy św. za ojczyznę i polskich żołnierzy w katedrze polowej Wojska Polskiego.

15 sierpnia przypada 105. rocznica zwycięskiej dla Polski Bitwy Warszawskiej 1920 r. Zwycięstwo polskiego wojska zadecydowało o zachowaniu niepodległości kraju i zatrzymało marsz rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią. Było także jednym z najważniejszych elementów pamięci historycznej II RP.

Defilada Wojska Polskiego w Warszawie. Na kierowców czekają utrudnienia

W związku z uroczystymi obchodami Święta Wojska Polskiego na warszawskich kierowców czekają spore utrudnienia. Jak poinformował stołeczny ratusz, od godz. 8:00 do 11:00 kierowcy nie przejadą przez plac Piłsudskiego i Królewską, między placami Małachowskiego i Piłsudskiego.

Oprócz tego na objazdy skierowane zostaną autobusy linii: 111, 116, 128, 175, 178, 180 i 503. Od godziny 6.00 natomiast nie można zaparkować przy Królewskiej od placu Piłsudskiego do Marszałkowskiej.

Zamknięta dla ruchu zostanie także Wisłostrada - od mostu Skłodowskiej-Curie do ulicy Gagarina. Połączenia z Wisłostradą nie będą miały: Trasa AK i most Grota-Roweckiego, aleja Solidarności i most Śląsko-Dąbrowski, a także most Poniatowskiego.

Z ulicy Czerniakowskiej kierowcy pojadą tylko na Trasę Łazienkowską w stronę centrum lub na most Łazienkowski.

Z kolei w godz. 11.00-14.00 dla ruchu pieszego i rowerowego zostaną zamknięte most Gdański, Śląsko-Dąbrowski i kładka pieszo-rowerowa na wysokości ulicy Karowej. "Autobusy jadące mostem Gdańskim będą przyjeżdżały bez zatrzymania" - poinformował ZTM.

W godz. 11.30-13.30 nieprzejezdne będą mosty Gdański i Śląsko-Dąbrowski. Na trasy objazdowe skierowane zostaną autobusy linii: 100, 160, 190, 409, 500, Z-5 i tramwaje: 4, 13, 20, 23, 26 i T.

"Polityczny WF": Drugi sezon serialu z KPO? Ujawnią kolejne dotacje INTERIA.PL