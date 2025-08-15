Uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza. 105. rocznica Cudu nad Wisłą

Wojciech Barański

Wojciech Barański

Aktualizacja

Rozpoczęły się uroczystości na Placu Piłsudskiego przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie z okazji Święta Wojska Polskiego. Prezydent Karol Nawrocki powitał zgromadzonych żołnierzy. Odśpiewano hymn państwowy. Z kolei o godz. 12:00 rozpocznie się defilada wojskowa. Weźmie w niej udział ok. 4000 żołnierzy i ponad 300 sztuk sprzętu wojskowego.

Uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Nawrocki powitał żołnierzy
Uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Nawrocki powitał żołnierzyLeszek SzymańskiPAP

Uroczysty wieniec przed Grobem Nieznanego Żołnierza złożył prezydent RP Karol Nawrocki wraz z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, szefem BBN Sławomirem Cenckiewiczem oraz wicemarszałkiem Senatu Maciejem Żywno.

105. rocznica Cudu Nad Wisłą. Uroczyste obchody w Warszawie

Kulminacją centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego będzie defilada wojskowa o godz. 12:00. Weźmie w niej udział ok. 4000 żołnierzy i ponad 300 sztuk sprzętu wojskowego.

Zobacz również:

Józef Piłsudski, marszałek Polski wśród oficerów
Ciekawostki

15 sierpnia 1920. Ta bitwa odmieniła losy Polski i Europy

    Wcześniej prezydent złożył wieniec przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego przy Belwederze. Następnie wraz małżonką wziął udział we mszy św. za ojczyznę i polskich żołnierzy w katedrze polowej Wojska Polskiego.

    15 sierpnia przypada 105. rocznica zwycięskiej dla Polski Bitwy Warszawskiej 1920 r. Zwycięstwo polskiego wojska zadecydowało o zachowaniu niepodległości kraju i zatrzymało marsz rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią. Było także jednym z najważniejszych elementów pamięci historycznej II RP.

    Defilada Wojska Polskiego w Warszawie. Na kierowców czekają utrudnienia

    W związku z uroczystymi obchodami Święta Wojska Polskiego na warszawskich kierowców czekają spore utrudnienia. Jak poinformował stołeczny ratusz, od godz. 8:00 do 11:00 kierowcy nie przejadą przez plac Piłsudskiego i Królewską, między placami Małachowskiego i Piłsudskiego.

    Zobacz również:

    Spore utrudnienia w Warszawie. Przez stolicę przejdzie defilada wojskowa
    Mazowieckie

    Spore utrudnienia w Warszawie. Przez stolicę przejdzie defilada wojskowa

    Wojciech Barański
    Wojciech Barański

      Oprócz tego na objazdy skierowane zostaną autobusy linii: 111, 116, 128, 175, 178, 180 i 503. Od godziny 6.00 natomiast nie można zaparkować przy Królewskiej od placu Piłsudskiego do Marszałkowskiej.

      Zamknięta dla ruchu zostanie także Wisłostrada - od mostu Skłodowskiej-Curie do ulicy Gagarina. Połączenia z Wisłostradą nie będą miały: Trasa AK i most Grota-Roweckiego, aleja Solidarności i most Śląsko-Dąbrowski, a także most Poniatowskiego.

      Z ulicy Czerniakowskiej kierowcy pojadą tylko na Trasę Łazienkowską w stronę centrum lub na most Łazienkowski.

      Z kolei w godz. 11.00-14.00 dla ruchu pieszego i rowerowego zostaną zamknięte most Gdański, Śląsko-Dąbrowski i kładka pieszo-rowerowa na wysokości ulicy Karowej. "Autobusy jadące mostem Gdańskim będą przyjeżdżały bez zatrzymania" - poinformował ZTM.

      W godz. 11.30-13.30 nieprzejezdne będą mosty Gdański i Śląsko-Dąbrowski. Na trasy objazdowe skierowane zostaną autobusy linii: 100, 160, 190, 409, 500, Z-5 i tramwaje: 4, 13, 20, 23, 26 i T.

      Zobacz również:

      Premier Donald Tusk odwiedził jednostkę GROM
      Polska

      "Oczko w głowie polskiego narodu". Donald Tusk odwiedził jednostkę GROM

      Anna Nicz
      Anna Nicz
      "Polityczny WF": Drugi sezon serialu z KPO? Ujawnią kolejne dotacjeINTERIA.PL

      Najnowsze