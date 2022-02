Gościem dogrywki "Gościa Wydarzeń" dla portalu Interia była minister Marlena Maląg.

Polski Ład. Maląg zapowiada zmiany dla rodziców samotnie wychowujących dzieci

Szefowa Ministerstwa Rodziny i Polityki społecznej była pytana m.in. o problemy, które pojawiły się po wdrożeniu Polskiego Ładu. - My nie czekaliśmy, nie szukaliśmy przycisku. Podjęliśmy natychmiastowe kroki dotyczące działań osłonowych. To są fakty, w tym obniżenie VAT-u - mówiła Maląg.



Jak zaznaczyła, Ministerstwo Finansów podejmuje działania w celu zmian w Polskim Ładzie. - Te błędy, które się pojawiły, zostaną naprawione - zapewniała.



Reklama

Pytana o ulgę dla rodziców samotnie wychowujących dzieci, polityk PiS poinformowała, że zmiany w Polskim Ładzie zakładają, że nie będą oni stratni. - Jak zapowiedział pan premier, ten próg 9000 tys. brutto zostanie podniesiony do 12800 złotych. Osoby, zarabiające do tej kwoty, nie stracą ani złotówki - tłumaczyła.



- Musimy jednak pamiętać też o rodzicach, o tych osobach, które rozliczają się razem - zaznaczyła minister rodziny i polityki społecznej.





Urlop rodzicielski. Maląg: Dodatkowe dziewięć tygodni

Marlana Maląg była pytana także o kwestię wydłużenia urlopu rodzicielskiego . Polska zobowiązana jest do wprowadzenia unijnej dyrektywy work-life balance, która zakłada równe prawa do urlopu rodzicielskiego dla obojga rodziców.



Jak tłumaczyła minister rodziny i polityki społecznej, w tym momencie urlop rodzicielski wynosi 32 tygodnie (po pierwszym dziecku i 34 tyg. po dwóch i więcej - red.). - Projekt, nad którym pracuje rząd, zakłada wydłużenie tego urlopu do 41 tygodni - mówiła.



Jak sprecyzowała, dodatkowe dziewięć tygodni będzie przysługiwało jednak tylko ojcom. - To będzie dziewięć tygodni niezbywalnego urlopu rodzicielskiego dla ojców - zaznaczyła minister Marlana Maląg. Oznacza to, że ojciec nie będzie mógł - jak dotychczas - przekazać tego urlopu matce dziecka. Jeżeli nie wykorzysta go, ten czas przepadnie.