Wieczorem pod Sejmem wiele osób zgromadziło się, by zapalić świece i upamiętnić zmarłych w wypadku na autostradzie A1. "To będzie też nasz apel do polityków, by wreszcie zatrzymali zabijanie na drogach" - apelował w mediach społecznościowych współzałożyciel stowarzyszenia "Miasto Jest Nasze" Jan Mencwel. Do śmierci rodziny doszło w dwa tygodnie temu, 16 września. Kierowca BMW, który doprowadził do wypadku jest obecnie poszukiwany listem gończym.