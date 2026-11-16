W skrócie Prezydent Krakowa Łukasz Gibała rozważa trzy opcje upamiętnienia ofiar zamachu: zachowanie śladów kul, tablicę pamiątkową lub instalację artystyczną w miejscu ataku.

Miasto planuje instalację nowoczesnych, wysuwanych zapór na ulicach wokół Rynku Głównego, które w przyszłym roku mają zostać sfinansowane przy wsparciu wojewody.

W zamachu 7 listopada zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych; prezydent Gibała zadeklarował, że jeśli rodzina nie odbierze ciała sprawcy, przekaże je na cele medyczne.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Gibała zastrzegł, że jeszcze nie podjęto decyzji, który z pomysłów zostanie zrealizowany.

- Pierwszy polega na tym, żeby zostawić ślady kul. Drugi, żeby zafundować tam tablice. A trzeci, żeby był to artystyczny wyraz oddania hołdu, np. mural albo inne obiekty, instalacje artystyczne - powiedział prezydent Gibała pytany przez dziennikarzy w poniedziałek o formę upamiętnienia ofiar.

Gibała o upamiętnieniu ofiar zamachu: Trzy pomysły

Jak dodał, pomysły będą konsultowane z mieszkańcami i radnymi miasta. Do końca stycznia powinna zapaść decyzja w tej sprawie.

Na pytania dotyczące wpływu zamachu na turystykę Gibała ocenił, że nie ma zagrożenia odpływu turystów i "Kraków ciągle będzie postrzegany jako miasto bezpieczne".

- Wierzę, że turyści będą tutaj tłumnie przybywali - powiedział prezydent i podkreślił, że zamach był wydarzeniem jednorazowym, był "aktem szaleńca, osoby niezrównoważonej psychicznie".

Gibała zapytany o fake newsy sugerujące, że jarmark bożonarodzeniowy nie odbędzie się, zaznaczył, że jarmark będzie i będzie w starej formule. Dodał, że miasto zwróciło się do komendanta miejskie policji z zapytaniem, czy potrzebne są dodatkowe zabezpieczenia na czas jarmarku.

- Żałoba już była. Skończyła się. Wszystkie wydarzenia w grudniu i w drugiej połowie listopada będą się odbywały zgodnie z planem - podkreślił prezydent miasta.

Kraków. Tymczasowe zapory na ulicach prowadzących do Rynku Głównego

Na ulicach prowadzących do Rynku Głównego i Małego Rynku zamontowane są tymczasowe zapory. Mają ograniczyć możliwość wtargnięcia samochodem w miejsca najczęściej odwiedzane przez turystów.

Gibała poinformował, że Kraków ma środki na bardziej estetyczne, nowoczesne zapory, które będą się chowały, działały na sygnał osoby zarządzającej.

Miasto ma zapewnienie od wojewody, że dofinansuje takie bariery. Mają one zostać zamontowane w przyszłym roku przy wszystkich ulicach wokół Rynku Głównego

Prezydent na prośbę dziennikarzy odniósł się też do doniesień medialnych o tym, że rodzina nie odbierze zwłok sprawcy ataku i obowiązek pochówku spocznie na mieście Kraków.

- Jeśli oni (rodzina - red.) nie zdecydują się odebrać ciała i zrobić pochówku, to ja będę wnioskował, żeby miasto nie organizowało pogrzebu, tylko żeby przekazać ciało na cele medyczne. (…) Będziemy wnioskowali do Collegium Medicum, czy oni chcą skorzystać z takiej propozycji - powiedział Gibała.

Prezydent Krakowa apeluje o dofinansowanie rozwiązań na rzecz bezpieczeństwa

W poprzednim tygodniu prezydent miasta zwrócił się do premiera Donalda Tuska z pilną prośbą o przyznanie 10 mln zł z budżetu państwa na wyposażenie powstającego Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta. Odpowiedź z rządu dotychczas nie przyszła.

Gibała liczy na pozytywną odpowiedź rządu. Jak przyznał, kiedy premier i prezydent byli w Krakowie, to deklarowali wsparcie dla miasta w związku z trudną sytuacją po zamachu 7 listopada.

Centrum - zapowiedział prezydent miasta - tak czy inaczej powstanie, tylko bez rządowego dofinansowania jego otwarcie opóźni się z 2027 r. na rok 2028.

Gibała przypomniał, że w centrum urzędować będzie nie tylko straż miejska (jednostka miejska), ale i policja, straż pożarna i dlatego - zdaniem prezydenta miasta - rząd powinien dołożyć się do inwestycji. Tym bardziej że - jak zauważył Gibała - w Warszawie podobne centrum działa, jest regularnie modernizowane; jako przykład podał system antydronowy w warszawskim centrum bezpieczeństwa, wart 1 mln zł, a sfinansowany w 80 proc. przez rząd i w 20 proc. przez samorząd.

7 listopada 24-letni zamachowiec wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie. Otworzył ogień do przypadkowych ludzi. Zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Tego samego dnia w mieszkaniu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim policja ujawniła ciała jego ojca, matki i siostry z obrażeniami postrzałowymi. Sprawca ataku w Krakowie zmarł w szpitalu 9 listopada.

Śledztwo w sprawie prowadzi małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Według najnowszych informacji przekazanych przez Małopolski Urząd Wojewódzki aktualnie w pięciu krakowskich szpitalach przebywa osiem osób, które zostały ranne w wyniku strzelaniny.



