Upalna pogoda jeszcze nas nie opuszcza. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa Wschodnia jest pod wpływem wyżu z ośrodkami na pograniczu Rosji, Białorusi, Ukrainy i nad Skandynawią, z kolei krańce zachodnie kontynentu pozostają pod wpływem wyżu znad Atlantyku.

Niż znajduje się w rejonie Wysp Owczych i nad Morzem Norweskim, a strefa frontów z nim związana rozciąga się przez Francję po Korsykę. Polska znajduje się w obszarze obniżonego ciśnienia, jedynie na północy zaznaczy się wpływ słabego klina wyżu. Oznacza to, że od południowego zachodu stopniowo zacznie napływać do nas upalne powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Ciśnienie będzie powoli spadać. Reklama

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Pogoda. Upały w Polsce. Możliwe burze

Według najnowszej prognozy pogody w niedzielę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, jedynie miejscami, głównie na południowym wschodzie kraju umiarkowane i duże.

W rejonach podgórskich może pojawić się przelotny deszcz i burze. Wysokość opadów w czasie burz wyniesie do 10 mm. Lokalnie możliwy grad.

Temperatura maksymalna na północy i północnym wschodzie oraz krańcach południowych wyniesie od 24 do 29 st. C, na pozostałym obszarze od 30 do 33 st. C. Chłodniej natomiast zapowiada się na wybrzeżu, od 19 do 24 st. C.

Wiatr będzie słaby i zmienny, w czasie burz porywisty.

Upalna pogoda w Polsce. Alerty IMGW

Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Kamil Walczak przekazał, że w związku z upałami IMGW wydał ostrzeżenia o upałach, które na zachodzie kraju obowiązują cały weekend, zaś w części południowej i centralnej będą obowiązywać od niedzieli do poniedziałku.

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Słabe, przelotne opady początkowo wystąpią w Karpatach. Reklama

- W drugiej połowie nocy natomiast na zachodzie kraju zachmurzenie wzrośnie do dużego i tam pojawią zarówno przelotne opady, jak i burze - przekazał synoptyk.

Temperatura minimalna wyniesie od 13 stopni na północnym wschodzie kraju do 20 na zachodzie i południu.

Wiatr będzie słaby przeważnie z kierunków wschodnich, jedynie w czasie burz na zachodzie kraju możliwe są porywy wiatru do około 60 km/h.

Gdzie jest burza? Poniedziałek upalny

W poniedziałek z zachodu Polski do centrum stopniowo będzie się przemieszczać strefa zachmurzenia umiarkowanego i dużego z przelotnym deszczem i miejscowymi burzami.

Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie przeważnie małe, miejscami wzrastające do umiarkowanego, a na południowym wschodzie także do dużego i tutaj lokalnie możliwy będzie przelotny deszcz i burze. Wysokość opadów podczas burz wyniesie do 25 mm.

Temperatura maksymalna na krańcach zachodnich wyniesie od 23 do 28 st. C, na północy od 25 do 28 st. C, na pozostałym obszarze kraju przeważnie od 29 do 33 st. C, jedynie na wybrzeżu od 20 do 26 st. C. Reklama

Wiatr na zachodzie będzie słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich, na pozostałym obszarze przeważnie słaby, zmienny. Podczas burz porywy wiatru do 80 km/h.

Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

-----

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!