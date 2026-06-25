Upały w Polsce idą na rekord. Wiemy, kiedy osiągną apogeum

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Upał płynie do Polski wartkim strumieniem. Za kilka dni może osiągnąć poziom, jakiego w naszym kraju nie notowaliśmy od ponad 100 lat. Trzeba będzie uważać na temperatury dochodzące do 40 stopni Celsjusza. Wrażenie robi liczba potencjalnych ostrzeżeń pogodowych najwyższego stopnia: mogą one zakryć praktycznie cały kraj.

Kurtyna wodna na jednej z ulic w Przemyślu. Fala upałów w ciągu najbliższych dni może być największa w historii naszego kraju
Fala upałów w Polsce w weekend i na początku przyszłego tygodnia może osiągnąć historyczne rozmiaryDarek DelmanowiczPAP

W skrócie

  • W najbliższych dniach do Polski napłynie fala gorącego powietrza, która może podnieść temperatury do około 40 stopni Celsjusza.
  • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje wydanie czerwonych ostrzeżeń najwyższego stopnia dla niemal wszystkich województw.
  • Apogeum upału ma nastąpić pod koniec obecnego i na początku przyszłego tygodnia. Zagrożony jest rekord gorąca z 1921 roku.
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To będzie upał, jakiego jeszcze nie było. Pod koniec tygodnia do Polski wedrze się fala gorącego powietrza płynącego bezpośrednio znad Afryki. Możliwe, że zanotujemy najcieplejsze dni w historii pomiarów w naszym kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje wydanie czerwonych alertów dla niemal wszystkich województw.

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Upał będzie coraz większy. Widać wyraźny trend

Upalnie jest już teraz. W czwartek do godz. 14:00 w wielu miejscach, głównie w centrum i na zachodzie termometry pokazały co najmniej 30 stopni Celsjusza. Najgoręcej jest na Ziemi Lubuskiej: w Słubicach zanotowano 33,1 st. C. W najbliższych dniach zrobi się jednak zdecydowanie cieplej.

Strefa gorąca, która od kilku dni nie pozwala złapać tchu mieszkańcom zachodniej i południowej Europy, w najbliższych dniach przesunie się ku centrum Europy. W jej zasięgu znajdzie się również Polska.

Im bliżej weekendu, tym będzie cieplej, zwłaszcza na zachodzie. Tam w piątek będzie do 34 stopni, choć miejscami zapewne nieco więcej. Sobota z kolei przyniesie upały dochodzące w tej części kraju do około 38 stopni Celsjusza.

Mapa Polski przedstawiająca prognozowane maksymalne temperatury powietrza w dniach od 25 czerwca do 4 lipca 2026 roku, z wyraźnym okresem upałów przekraczających 35°C w większości regionów kraju na początku prognozy oraz stopniowym ochłodzeniem do okoł...
Pod koniec tygodnia oraz w poniedziałek możemy być świadkami najgorętszych dni w historii naszego krajuIMGWmateriał zewnętrzny

W pierwszy dzień weekendu upał ogarnie cały kraj i oprócz jego zachodnich krańców da się we znaki mieszkańcom północnego wschodu i centrum, gdzie zanotujemy odpowiednio: 31 do około 34 stopni.

Prawdziwe uderzenie gorąca czeka nas w niedzielę. Ten dzień, a także następujący po nim poniedziałek mogą się nawet okazać najcieplejsze w naszej historii.

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Nawet 40 stopni w cieniu. Gorąc historycznych rozmiarów

Pod koniec obecnego i na początku przyszłego tygodnia nastąpi prawdziwe apogeum upału. Bardzo możliwe, że w niedzielę w zachodniej Polsce zanotujemy lokalnie nawet 40-41 stopni Celsjusza.

Gdyby te prognozy się sprawdziły, to oznaczałoby nowy rekord gorąca. Obecnie najcieplejszym dniem oficjalnie jest 29 lipca 1921 roku, kiedy w Prószkowie pod Opolem zanotowano 40,2 st. C. Teraz ten rekord jest poważnie zagrożony

Z powodu ekstremalnych upałów synoptycy IMGW na niedzielę prognozują wydanie czerwonych ostrzeżeń trzeciego, najwyższego stopnia. Mają się one pojawić w całej Polsce, a jedynym wyjątkiem będzie część Podlasia i Mazowsza oraz pojedyncze powiaty na krańcach południowych, jednak nawet tam obowiązywać będzie pomarańczowe ostrzeżenie z powodu upałów.

Mapa Polski z podziałem na powiaty, większość kraju zaznaczona intensywnym czerwonym kolorem, obszary północno-wschodnie wyróżnione pomarańczem; na dole legenda z kolorami i nazwami dni tygodnia.
W niedzielę ostrzeżenie najwyższego stopnia z powodu upału może zostać wydane dla praktycznie całej PolskiIMGWmateriał zewnętrzny

Bardzo możliwe, że w poniedziałek sytuacja się powtórzy. Tego dnia również temperatury mogą się zbliżyć do progu 40 stopni, choć tym razem głównie w centrum i na wschodzie kraju.

Fala największego gorąca powinna stopniowo opaść w połowie przyszłego tygodnia. Wciąż jednak w wielu miejscach będziemy notować co najmniej 30 stopni.

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