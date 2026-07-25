W skrócie IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed upałami obowiązujące od południa w niedzielę. Alerty ogłoszono dla 12 województw, gdzie temperatura może przekroczyć 30 st. C.

W części kraju w niedzielę po południu pojawią się opady i burze z porywistym wiatrem, deszcze wystąpią głównie na północnym zachodzie Polski.

Załamanie pogody prognozowane jest na noc z niedzieli na poniedziałek, z burzami i silnym wiatrem szczególnie w północnej części kraju.

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Ostrzeżenie I stopnia przed upałami dla 12 obejmuje województwo łódzkie, dolnośląskie, opolskie, śląskie i świętokrzyskie, przeważające części województw małopolskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i mazowieckiego, zachodnią część lubelskiego, południową część kujawsko-pomorskiego oraz północno-zachodnią część województwa podkarpackiego.

Alert zacznie obowiązywać o godz. 12.00 w niedzielę i potrwa do godz. 19.00. W tym czasie na znacznej części obszaru Polski temperatury mogą przekroczyć 30 st. C.

"Temperatura maksymalna może osiągać około 30 st. C, a miejscami ją przekraczać, co może stanowić zagrożenie dla zdrowia, zwłaszcza osób starszych, dzieci oraz osób wykonujących pracę na otwartej przestrzeni" - podał IMGW.

IMGW: Ostrzeżenie I stopnia przed upałami dla 12 województw

Według synoptyka IMGW Michała Folwarskiego w niedzielę w pierwszej połowie dnia będzie pogodnie, jednak później od północnego zachodu nad Polskę zaczną nadciągać opady i burze z wiatrem wiejącym w porywach z prędkością sięgającą 80 km/h.

Na opady w niedzielę mogą jednak liczyć tylko mieszkańcy północno-zachodniej części kraju, tam spadnie od 15 do 20 mm deszczu. Pozostała część Polski nie ma co liczyć, że opady złagodzą ponad 30-stopniowe upały. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, silniejszy jedynie na pogórzy karpackim.

Temperatury przekroczą 30 st. C. W nocy nadejdą burze

Załamanie w pogodzie nadejdzie w nocy z niedzieli na poniedziałek. Ta będzie deszczowa i burzowa praktycznie w całym kraju.

Szczególnie w północnej połowie kraju mogą pojawić się burze, które lokalnie mogą być gwałtowne. Porywy wiatru wyniosą punktowo do 90 km/h, szczególnie w północnej części kraju mogą pojawić się silniejsze opady deszczu, w okolicach 20-25 mm - przekazał synoptyk.

Noc będzie cieplejsza na południu kraju, gdzie termometry pokażą do 18 st. C. Chłodniej będzie na Pomorzu - około 14 st. C.





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