Apogeum upałów już za nami i temperatury powoli spadają, jednak nie wszędzie tak samo. W części kraju gorąc wciąż będzie wyjątkowo intensywny, ale w wielu miejscach ulgę przynoszą opady deszczu i burze. Lokalnie jednak mogą one osiągnąć sporą intensywność, przed czym ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

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Upał słabnie, ale jeszcze nie odpuszcza. Kolejne alerty

Poniedziałek był ekstremalnie gorący, choć nie aż tak jak niedziela. Tym razem nigdzie nie zanotowaliśmy 40 stopni Celsjusza, jednak lokalnie było tylko trochę mniej. W najcieplejszych Kozienicach było 38,5 st. C. Wtorek miejscami może przynieść upał na podobnym poziomie.

Tym razem najgoręcej będzie na południu i wschodzie, gdzie upał dojdzie do 33-36 stopni Celsjusza. Na północy i zachodzie termometry pokażą od 26 do 30 stopni. Najchłodniejszym rejonem będzie Wybrzeże z temperaturami w okolicach 20 st. C.

We wtorek da się odczuć delikatne ochłodzenie, jednak na południowym wschodzie upał znowu przekroczy lokalnie 35 stopni Celsjusza WXCharts materiał zewnętrzny

Z powodu upałów obowiązują ostrzeżenia IMGW drugiego i trzeciego stopnia. Czerwone alerty obejmują całe województwa lubelskie i podkarpackie i utrzymają się do godz. 20:00 w środę.

Oprócz tego pomarańczowe alerty dotyczące upałów obowiązują w dużej części kraju, na terenach ciągnących się od wschodnich krańców Dolnego Śląska, przez Opolszczyznę, Śląsk, Małopolskę, Ziemię Świętokrzyską, Łódzką, wschodnie krańce Wielkopolski, centrum i południe Mazowsza po południowe rejony Podlasia.

Potężne upały we wtorek skupią się na południowo-wschodniej części kraju IMGW materiał zewnętrzny

Pogoda we wtorek nie będzie wymagająca jedynie z powodu upału. Dużym zagrożeniem będą także burze, które jeszcze w nocy przyniosły intensywne ulewy do różnych części kraju.

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Wtorek w wielu miejscach jest pochmurny i deszczowy od samego rana. W ciągu dnia przez nasz kraj przejdą intensywne burze, które szczególnie mocno zaznaczą swoją obecność w zachodniej i południowej części Polski.

Na szczególnie niebezpieczne burze będą musieli uważać mieszkańcy regionów na zachodzie. Tam sprowadzą one intensywne ulewy od 30 do 45 litrów wody na metr kwadratowy. Poważnym zagrożeniem będą też wichury, z podmuchami dochodzącymi lokalnie do 90-100 km/h.

Ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia przed burzami obowiązują w województwach:

lubuskim ;

dolnośląskim (bez krańców północno-wschodnich);

centralnej i zachodniej części wielkopolskiego ;

południowych krańcach zachodniopomorskiego.

Pomarańczowe alerty z tego powodu obowiązują także w południowych rejonach Śląska, Małopolski i Podkarpacia.

Najsilniejsze burze wystąpią głównie na zachodzie, ale też na południowych krańcach Polski. Uwaga na wichury i intensywne ulewy IMGW materiał zewnętrzny

Ostrzeżenia na zachodzie wejdą w życie o godz. 15:00 i utrzymają się do północy. Te na południu wejdą wżycie o godz. 14:00 i utrzymają się do 20:00.

"Punktowo burze mogą mieć gwałtowny przebieg" - podkreślają synoptycy IMGW. Będą się też przemieszczać z zachodu na wschód.

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