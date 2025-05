Maj jest zdecydowanie chłodnym miesiącem. Do wtorku był o 2,7 st. C chłodniejszy niż zwykle. Najcieplej było 2 maja w Słubicach, gdzie zanotowano 28,7 st. C. Możliwe jednak, że niedługo będzie jeszcze cieplej. Niewykluczone, że za kilka dni po raz pierwszy w tym roku przełamana zostanie bariera upału.