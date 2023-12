Upadł rząd Mateusza Morawieckiego. Posłowie PiS nie przyszli na głosowanie

Do uzyskania wotum zaufania rząd Mateusza Morawieckiego potrzebował bezwzględnej większości, czyli co najmniej 229 posłów. To się nie udało. W głosowaniu udział wzięło 456 posłów. Gabinet stworzony przez dotychczasowego premiera poparło 190 posłów - posłowie PiS oraz Kukiz'15.