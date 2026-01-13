"Upadek moralny, zgnilizna". Mocne słowa Kierwińskiego o Ziobrze

Patryk Idziak

Patryk Idziak

- Ziobro się boi (…). Taki był twardy, a na końcu okazało się, że jest takim Zbyszkiem Burczymuchą. Jak tylko musi bronić swoich racji przed sądem, to nagle ucieka, płacze, marze się - mówił na antenie radiowej Trójki szef MSWiA Marcin Kierwiński. Węgry ogłosiły, że przyznały azyl polityczny byłemu ministrowi sprawiedliwości. - Rozliczymy złodziei z PiS - zapewnił w odpowiedzi członek rządu.

Dwóch mężczyzn w garniturach i krawatach stoi obok siebie, obaj patrzą w stronę obiektywu, w tle ciemne, neutralne tło.
Marcin Kierwiński skrytykował azyl dla Zbigniewa Ziobry: Zbyszek BurczymuchaStach Antkowiak/REPORTER; Marcin ObaraPAP

W skrócie

  • Minister Marcin Kierwiński krytykuje Zbigniewa Ziobrę za ucieczkę na Węgry i oskarża go o tchórzostwo wobec odpowiedzialności sądowej.
  • Rząd zapewnia, że rozliczy polityków PiS zgodnie z prawem, a Ziobro będzie ścigany jako zbieg, jeśli zapadnie decyzja sądu.
  • Węgry przyznały byłemu ministrowi azyl polityczny, tłumacząc to prześladowaniami politycznymi w Polsce.
Minister spraw wewnętrznych został zapytany, czy spodziewał się węgierskiego azylu politycznego dla Zbigniewa Ziobry. - To była naturalna kolej rzeczy - odparł Kierwiński.

- Ziobro boi się odpowiadać przed polskim wymiarem odpowiedzialności, ucieka na Węgry orbanowskie. Orban, przyjaciel Putina, zrobi wszystko, żeby polskiemu rządowi zaszkodzić, żeby zaszkodzić Polsce - argumentował swoją ocenę minister.

Zbigniew Ziobro na Węgrzech. Kierwiński: Zbyszek Burczymucha

Prowadząca audycję zauważyła, że były minister sprawiedliwości zarzucał nieudolność rządowi Donalda Tuska i zwracał się do polityków, żeby odważyli się po niego przyjść.

- Politycy PiS mają to do siebie, że dużo mówią, a jak przychodzi co do czego, to okazują się tchórzami i miękiszonami - przekonywał Kierwiński.

Zdaniem szefa MSWiA taka sama postawa cechuje Ziobrę. - Taki był twardy, a na końcu okazało się, że jest takim Zbyszkiem Burczymuchą, który, jak tylko musi bronić swoich racji przed sądem, to nagle ucieka, płacze, marze się na Twitterze za pośrednictwem usłużnych PiS-owi mediów. Właściwie to nie media - to radiowęzeł Republika - dodał.

    Kierwiński o Ziobrze: Dopadnie go sprawiedliwość

    Kierwiński zapewnił, że prędzej czy później sprawiedliwość "dopadnie" Ziobrę. Zauważył przy tym, że to nietypowe rozmawiać o byłym prokuraturze generalnym, który oskarżany jest o prowadzenie zorganizowanej grupy przestępczej.

    - Od niego mogłyby się uczyć organizacje przestępcze, jak organizować tego typu procedery - ocenił minister.

    Szef MSWiA dodał, że rząd obiecywał rozliczyć polityków i dotrzyma słowa. - Rozliczymy złodziei PiS zgodnie z polskim prawem, nikt nie będzie szedł na skróty - stwierdził, informując, że państwo wykorzysta do tego legalne środki, choćby miało to trwać dłużej.

    "Ziobro nie ma paszportu". Kierwiński punktuje sprawę azylu

    Dopytywany, czy Zbigniew Ziobro uzyskaniem politycznego azylu sparaliżował polski wymiar sprawiedliwości w jego sprawie, Marcin Kierwiński zaznaczył, że Polska nadal dysponuje pewnymi środkami. Rząd może zwrócić się o pomoc do instytucji międzynarodowych.

    Niewykluczone też, że - jak mówił minister - Ziobrze niewiele da węgierski dokument pozwalający na jego ewentualne podróże po Europie. - Zobaczymy, czy ten dokument będzie skuteczny. Ziobro nie ma paszportu - przypomniał Kierwiński.

      Były minister sprawiedliwości, jeśli zapadnie decyzja sądu, będzie poszukiwany jako zbieg, przestępca - wynika z komentarza szefa MSWiA. - Ziobro jest symbolem PiS, upadku moralnego, zgnilizny - dodał.

      Azyl polityczny dla Zbigniewa Ziobry na Węgrzech

      - Władze Węgier przyznały azyl kilku osobom, które w Polsce byłyby narażone na prześladowania polityczne - oznajmił w poniedziałek minister tamtejszego MSZ Peter Szijjarto.

      Szef węgierskiej dyplomacji twierdzi, że w Polsce trwa kryzys demokracji i praworządności, a "wiele osób jest prześladowanych politycznie". Jedną z osób objętych azylem jest były minister sprawiedliwości.

      Przypomnijmy, że Sejm uchylił immunitet Zbigniewowi Ziobrze, umożliwiając postawienie mu 26 zarzutów dotyczących nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości i wydanie nakazu jego zatrzymania.

      Obecnie prokuratura oczekuje na decyzję sądu w sprawie tymczasowego aresztowania polityka, którą odroczono do 15 stycznia 2026 roku.

      Ziobro z azylem na Węgrzech. Tomczyk w ''Graffiti'': To jest naprawdę wyjątkowo demoralizującePolsat NewsPolsat News

