W skrócie Służby prowadzą działania w trzech miejscowościach – Rudniku nad Sanem, Mołodyczu i Nowym Lipowcu – w związku z doniesieniami o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej.

Prokuratura Okręgowa w Lublinie potwierdziła upadek obiektu w Nowym Lipowcu. Śledczy zapewniają, że w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, nie odnotowano też zniszczeń budynków.

Władze państwowe zapewniają, że sytuacja jest monitorowana i obecnie nie ma zagrożenia z powietrza, a wieża kontroli lotów w Rzeszowie-Jasionce została czasowo ewakuowana.

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"W związku z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej służby prowadzą czynności w trzech lokalizacjach: Rudnik nad Sanem, Mołodycz i Nowy Lipowiec" - przekazał na platformie X szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Policja podkarpacka poinformowała, że powiecie niżańskim ujawniono obiekt, który spadł w terenie zalesionym, w rejonie miejscowości Rudnik nad Sanem. Z kolei w miejscowości Mołodycz w powiecie jarosławskim ujawniono elementy leżące na nieużytkach rolnych, na dużej rozległej przestrzeni.

Wcześniej prokuratura informowała o pierwszym potwierdzonym upadku obiektu w miejscowości Nowy Lipowiec pod Biłgorajem.

Rakieta w polskiej przestrzeni powietrznej. MON potwierdza

- O godzinie 6.29 i 6.34 - według informacji, które posiadamy - doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez dwa obiekty - powiedział na konferencji szef BBN Bartosz Grodecki.

Na późniejszej konferencji prasowej szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wskazał, że na ten moment mowa w sumie o trzech obiektach.

- Możemy powiedzieć , że pod Biłgorajem była to rakieta Ch-101, w drugim przypadku też możemy mówić najpewniej o rakiecie, w trzecim o dronie odrzutowym - przekazał na konferencji prasowej wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Dodał, że będzie wnioskował do Sekretarza Generalnego NATO o wydzielenie dodatkowych sił i środków wsparcia w ramach operacji Eastern Sentry.

Nowy Lipowiec. Prokuratura o upadku obiektu latającego. "Jest zbyt wcześnie"

O upadku obiektu w Nowym Lipowcu wcześniej informowała także prokuratura.

- Mamy potwierdzony upadek jednego obiektu latającego w miejscowości Nowy Lipowiec w powiecie biłgorajskim. W związku z tym zdarzeniem na miejsce udali policjanci wraz z prokuratorem. Oprócz tego działania w związku z upadkiem tego obiektu latającego podjął Wydział Wojskowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie - przekazał podczas wcześniejszej konferencji prasowej prok. Marcin Kozak.

Prokuratura na ten moment nie posiada informacji, aby doszło do uszkodzenia jakiegokolwiek budynku, lub obrażeń u jakiejkolwiek osoby. - Ze wstępnych informacji wynika, że obiekt ten upadł na polu, w związku z tym nie ma żadnych strat ani w ludziach, ani w obiektach fizycznych - wskazał prok. Kozak.

Prokurator zaznaczył, że śledztwo prowadzone jest w kierunku "stworzenia zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób oraz w związku z bezprawnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej".

Dodajmy, że po zakończeniu konferencji prasowej Prokuratura Okręgowa w Lublinie opublikowała oficjalny komunikat, w który przekazała, że zespół prokuratorów prowadzi działania na miejscu zdarzenia we współpracy z Żandarmerią Wojskową, Policją i Służbą Kontrwywiadu Wojskowego.

"Aktualnie trwa zabezpieczanie terenu oraz wykonywane są czynności procesowe w ramach śledztwa w niezbędnym zakresie (art. 308 k.p.k.)" - czytamy.

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Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Kosiniak-Kamysz: Trwa odprawa

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował z kolei, że w resorcie trwa "odprawa dotycząca porannego naruszenia naszej przestrzeni powietrznej".

"Dowództwo Operacyjne przedstawia analizę sytuacji oraz okoliczności zdarzenia. Trwa także akcja zabezpieczająca na miejscu" - napisał na platformie X.

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Wcześniej głos zabrał szef MSWiA Marcin Kierwiński, który poinformował, że jest w "stałym kontakcie z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, Policją i Państwową Strażą Pożarną". "W chwili obecnej nie ma zagrożenia z powietrza. Na miejscu działają służby" - podkreślił.

Premier Donald Tusk zaznaczył natomiast, że odebrał "meldunek od ministrów Kosiniaka-Kamysza i Kierwińskiego o stanie bezpieczeństwa w powiecie biłgorajskim w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej". On również podkreślił, że "obecnie nie ma zagrożenia z powietrza".

Chmielek. W sieci pojawiło się nagranie eksplozji. Głos zabrało DORSZ

Przypomnijmy, że wcześniej na profilu serwisu GeoInsider na platformie X pojawiło się nagranie, otwiera się w nowym oknie, na którym widać eksplozję, do której miało dojść w piątek rano w pobliżu Chmielka, w powiecie biłgorajskim, we wschodniej Polsce.

"Eksplozja jest widoczna po prawej stronie nagrania, które wydaje się pokazywać nagły błysk, po którym następuje wybuch. Chmielek znajduje się około 97 km od Lublina w linii prostej lub około 110-120 km drogą lądową" - wskazał GeoInsider.

Do nagrania na antenie Polsat News odniósł się podpułkownik Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. - Tak, te informacje zostały przekazane również do nas i one są też sprawdzane. Oczywiście weryfikujemy też zapisy z naszych systemów, bo oczywiście nasze systemy też ten obiekt obserwowały i to naruszenie jest weryfikowane - podkreślił, po czym dodał, że "wszystko na to wskazuje, że może to być ten obiekt, który przekroczył naszą granicę".

- Na pewno wiemy, że to było około godz. 6.30 i weryfikujemy, czy to było jedno, czy dwa przekroczenia naszej granicy. I oczywiście weryfikujemy też, jakie to obiekty mogły być - wyjaśnił.

Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka. Ewakuowano pracowników wieży kontroli lotów

Ze względu na zagrożenie atakiem z powietrza władze Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej "po raz pierwszy pojęły decyzję o ewakuacji wieży kontroli lotów w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka, otwiera się w nowym oknie". O sprawie poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

- Ten atak po stronie ukraińskiej, atak na Ukrainę ze strony Rosji, był tak duży, że zdecydowano się na ewakuację dziewięciu pracowników personelu do tymczasowego miejsca schronienia. Dotychczas mieliśmy dwie takie sytuacje, na wieży kontroli lotów w Lublinie, ale pierwszy raz zdecydowano się na to, aby ewakuować naszych kontrolerów ruchu w porcie lotniczym Rzeszów-Jasionka - tłumaczył Dariusz Klimczak na antenie Polsat News.

Pracownicy wrócili już z miejsca tymczasowego schronienia do pracy. - Natomiast zgodnie z obowiązującymi przepisami w momencie, kiedy Wojsko Polskie operuje w przestrzeni powietrznej, na ten czas zarządzanie przestrzenią powietrzną oddajemy wojsku - podkreślił Klimczak.



