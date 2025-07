UOKiK poinformował w komunikacie o zakończeniu sześciu postępowań administracyjnych prowadzonych wobec firm deweloperskich działających w Warszawie, Wrocławiu i Lublinie. Według ustaleń urzędu przedsiębiorcy nie przekazywali klientom kompletnych informacji dotyczących rzeczywistej powierzchni mieszkań , co miało wpływ na ocenę oferty i decyzję o zakupie.

Na spółki nałożono kary finansowe w łącznej wysokości przekraczającej 1,6 mln zł. Szczegóły spraw, w tym lista ukaranych firm i wysokość sankcji, zostały opublikowane w oficjalnym komunikacie na stronie UOKiK. Wszystkie decyzje są obecnie zaskarżone do sądu .

Analiza dokumentów dostarczonych przez przedsiębiorców wykazała, że klienci często nie otrzymywali jasnej informacji o tym, czy i w jaki sposób do powierzchni użytkowej mieszkań wliczane są metry zajęte przez ścianki działowe .

Choć w materiałach sprzedażowych pojawiały się wizualizacje układu lokali, brakowało wyodrębnienia przestrzeni pod ściankami oraz informacji, jaka część ceny dotyczy właśnie tej powierzchni. W jednym przypadku UOKiK ustalił, że deweloper uwzględnił w dokumentacji metry pod ściankami, ale nie ujął ich w sumarycznym metrażu podanym w umowie, co wprowadzało klientów w błąd co do rzeczywistej wartości nieruchomości.