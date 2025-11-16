Akt o usługach cyfrowych DSA (Digital Services Act) jest rozporządzeniem wprowadzonym przez Unię Europejską w 2024 roku. Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa w przestrzeni internetowej - zarówno dla osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw. Wdrożenie DSA ma usprawnić walkę z nielegalnymi treściami oraz poprawić nadzór nad platformami cyfrowymi.

Jak wynika z informacji przedstawionych na stronie rządowej: "DSA wprowadza jasne zasady moderowania treści i zobowiązuje platformy do pełnej przejrzystości działań".

DSA w praktyce. Nieodpowiednie treści będą usuwane

Po wdrożeniu nowelizacji ustawy możliwe stanie się składanie wniosków o blokowanie nielegalnych treści w ramach procedury administracyjnej. Dotychczas to same serwisy internetowe podejmowały tego rodzaju działania.

Wniosek o wydanie nakazu podjęcia działań przeciwko nielegalnym treściom będzie mógł zostać złożony przez prokuratora, zaufany podmiot sygnalizujący, policję, Krajową Administrację Skarbową, Straż Graniczną (w określonym przypadku) oraz wszystkich użytkowników platform, czyli usługobiorców.

Warto zaznaczyć, że złożenie wspomnianego wniosku będzie możliwe tylko wtedy, gdy platforma nie podejmie satysfakcjonującej reakcji po zgłoszeniu nielegalnych treści poprzez dostępny na niej mechanizm.

Nakaz dotyczący usunięcia danej treści będzie wydawany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej lub, w przypadku platform wideo, przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Co istotne, przepisy przewidują również możliwość przywrócenia materiałów, które zostały błędnie uznane przez platformę za nielegalne.

Kiedy nowelizacja ustawy wejdzie w życie?

Wdrożenie unijnego rozporządzenia (aktu o usługach cyfrowych DSA) zostanie przeprowadzone poprzez nowelizację ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Projekt rozwiązań w tej sprawie został przyjęty 23 września 2025 roku. Skierowano go wówczas do prac parlamentarnych. Warto wspomnieć również o tym, że rozwiązanie było poddane dwóm turom konsultacji społecznych.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi na stronie rządowej: "Termin wejścia w życie nowelizacji będzie więc uzależniony od przebiegu dalszych prac nad projektem".

