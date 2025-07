Unijne rozporządzenie nakłada na Polskę nowy obowiązek. Czym jest system ETIAS?

Tomasz Kromp

7 lipca rozpoczynają się kontrole na granicach Polski z Niemcami i Litwą. Jednocześnie Polska powoli rozpoczyna przygotowania do wprowadzenia ETIAS, czyli systemu zezwoleń na wjazd do państw Unii Europejskiej. MSWiA opracowuje projekt ustawy w tym zakresie, który planowo ma zostać przyjęty w 2026 roku. To pokłosie unijnego rozporządzenia.