Spis treści: Cicha rewolucja unijna w wynagrodzeniach. Na stole projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Zmiany w ustalaniu minimalnego wynagrodzenia. Do projektu zgłoszono wiele uwag Jak obecnie ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę?

Przygotowywany przez MRPiPS projekt umożliwi dostosowanie polskiego prawa do porządku prawnego UE. Chodzi konkretnie o dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2041 z 19 października 2022 r. w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej.

Cicha rewolucja unijna w wynagrodzeniach. Na stole projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Jak wynika z unijnej dyrektywy, podstawą ustalania wynagrodzenia minimalnego mają być elementy takie jak siła nabywcza ustawowych płac minimalnych (z uwzględnieniem kosztów utrzymania), ogólny poziom płac oraz ich rozkład, stopa wzrostu wynagrodzeń oraz długoterminowe krajowe poziomy produktywności i ich zmiany.

Zgodnie z informacjami podanymi w projekcie ustawy, ocena wysokości minimalnego wynagrodzenia w oparciu o powyższe elementy ma następować co 4 lata. System ustalania płacy minimalnej miałby uwzględniać inflację, prognozę wzrostu gospodarczego oraz relację płacy minimalnej do przeciętnego wynagrodzenia.

W akcie prawnym jest również mowa o wprowadzeniu orientacyjnej wartości referencyjnej na poziomie 55 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Wartość ta miałaby służyć do corocznie przeprowadzanej oceny wysokości płacy minimalnej.

Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę miałaby odbywać się w dwóch terminach (jeśli wskaźnik cen na rok następny przekroczy 105 proc.) lub w jednym terminie (jeśli wskaźnik cen na rok następny nie przekroczy 105 proc.).

Zmiany w ustalaniu minimalnego wynagrodzenia. Do projektu zgłoszono wiele uwag

Przygotowywane przepisy dotyczące minimalnego wynagrodzenia wzbudziły wiele wątpliwości wśród różnych instytucji. Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, w sekcji "Uwagi zgłoszone do projektu" znalazły się 42 wpisy. Do części z nich wnioskodawca zdążył się już odnieść.

Wśród uwag zgłaszanych przez instytucje możemy wyróżnić między innymi obawy przed generowaniem dodatkowych skutków finansowych dla budżetów resortów. Wyraża je między innymi Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z kolei KPRM ma wątpliwości co do zasadności utworzenia nowego Zespołu do Spraw Minimalnego Wynagrodzenia - wynika to z faktu, że istnieje już Rada Dialogu Społecznego, która zajmuje się kwestią regulacji wysokości wynagrodzenia minimalnego. Podobne zastrzeżenie wysnuwa Koordynator Oceny Skutków Regulacji.

Jak obecnie ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę?

Aktualnie minimalne wynagrodzenie za pracę ustala się na drodze negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego, w skład której wchodzą przedstawiciele pracodawców, pracowników oraz rządu. Rząd proponuje kwotę, biorąc pod uwagę czynniki takie jak inflacja oraz prognozowany wzrost gospodarczy.

Jeżeli Rada Dialogu Społecznego nie porozumie się, to wówczas ustaleniem płacy minimalnej zajmuje się rząd, który wydaje decyzję do 15 września na drodze rozporządzenia. Ostateczna kwota minimalnego wynagrodzenia nie może być jednak niższa niż ta zaproponowana na początku negocjacji.

Od 1 stycznia 2026 roku najniższa krajowa wynosi 4806 zł brutto.





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