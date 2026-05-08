Umowa ws. SAFE podpisana. Premier o "przełomowym momencie"

W skrócie Polska zawarła umowę pożyczkową w ramach programu SAFE, obejmującą 180 mld złotych na rozbudowę armii i przemysłu zbrojeniowego.

Podpisanie umowy uczyniło Polskę pierwszym beneficjentem tego unijnego programu, a celem są inwestycje w krajową obronność do 2030 roku.

Środki mają zostać wydane głównie w Polsce, m.in. na systemy antydronowe, bojowe wozy piechoty, amunicję i wsparcie Marynarki Wojennej.

Tuż po godz. 13.30 podpisy pod dokumentami dotyczącymi umowy SAFE złożyli minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, minister finansów Andrzej Domański, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Mirosław Czekaj, pierwsza wiceprezes zarządu BGK Marta Postuła oraz unijni komisarze: Andrius Kubilius i Piotr Serafin.

Po podpisaniu dokument został przekazany na ręce Donalda Tuska, który wkrótce później zabrał głos, nazywając wydarzenie "przełomowym momentem".

- Polska dzisiaj nadaje ton tym pozytywnym zmianom. UE staje się mądrzejsza, nowocześniejsza, jeśli chodzi o zdolność do reagowania - przekonywał premier.

"W Moskwie mają dużo gorsze nastroje". Tusk po podpisaniu umowy SAFE

- Chciałem bardzo podziękować tym wszystkim, którzy zaangażowali się w ten szczęśliwy, jakże ważny dla nas finał - mówił premier, wskazując na komisarzy UE i Władysława Kosiniaka-Kamysza, czy pełnomocniczkę ds. Instrumentu na rzecz Zwiększania Bezpieczeństwa Europy Magdalenę Sobkowiak-Czarnecką.

- Tak, jak my dzisiaj tutaj mamy świetne humory, to w Moskwie mają dużo gorsze nastroje i gorsze humory. Bo to jest nie tylko ta kwestia, że Polska będzie dzięki temu wydarzeniu państwem silniejszym i zdolnym do obrony w razie sytuacji krytycznych, ale to jest także dzień, gdzie cała Europa pokazuje, że wyciągnęła lekcje z historii, i że jest gotowa zgodnie zresztą z rekomendacjami i we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi wziąć na swoje barki dużo większą odpowiedzialność za nasze bezpieczeństwo - przekonywał Donald Tusk.

Donald Tusk przemawia po podpisaniu umowy SAFE Marcin Obara PAP

Premier nawiązał też do zawetowania ustawy o SAFE przez prezydenta Karola Nawrockiego. - Jest też z nami pan minister Kierwiński, który jest trochę mniej szczęśliwy, ponieważ w związku z pewnymi przykrymi wydarzeniami u nas w kraju, nie wszystko zostało doprowadzone do szczęśliwego finału - mówił.

- To nie jest ani miejsce, ani czas, żeby uprawiać polityczne polemiki, chociaż powiem szczerze, że nadal nie rozumiem, jak można było w tym samym czasie promować Zondacrypto i jednocześnie blokować 180 miliardów złotych dla Polski, dla polskiej armii, dla polskich firm zbrojeniowych. Nigdy tego nie zrozumiem - dodał Tusk.

Trzy filary bezpieczeństwa. Kosiniak-Kamysz o przyszłych efektach unijnej pożyczki

Tuż po premierze głos zabrał Władysław Kosiniak-Kamysz. - Robimy to właśnie dlatego, żeby nasze wartości, nasze domy, nasze ziemie, to wszystko, co się wiąże z naszą historią przekazać kolejnym pokoleniom. To jest możliwe tylko wtedy, gdy Polska będzie bezpieczna - mówił szef MON.

Jak stwierdził, chodzi o zasilenie "trzech filarów bezpieczeństwa". - Silna armia, silne sojusze i silne społeczeństwo. I SAFE zasila te wszystkie trzy filary. Buduje wszystkie trzy filary - przekonywał.

- Nie ma piękniejszego wojska i lepszego wojska niż Wojsko Polskie, nie ma wspanialszych żołnierzy niż żołnierze Wojska Polskiego, a dzisiaj nie ma jeszcze bardziej dofinansowanej armii niż właśnie armia polska. Ten sprzęt, który kupimy, a w najbliższym czasie. Czeka nas do podpisania 40 nowych umów tylko w maju - mówił Kosiniak-Kamysz.

Na co pójdą pieniądze z SAFE? Kosiniak-Kamysz: Większość wydamy w Polsce

Kilka godzin przed podpisaniem umowy, podczas rozmowy z dziennikarzami Władysław Kosniak-Kamysz tłumaczył, że "nie tylko Polska buduje silniejszą armię, ale cała Europa". - Program SAFE to silniejsza polska armia, bo ten sprzęt trafi do 2030 roku do polskiej armii (...) te pieniądze będą pracować w Polsce, w polskich zakładach zbrojeniowych, w polskiej gospodarce - wskazywał.

Szef MON powiedział, że to od Polski zależy z jakiej części pożyczki skorzysta. Jednocześnie stwierdził, że przygotowano projekty na całą kwotę. - Kilkadziesiąt umów do podpisania, kolejne do aneksowania, bo do końca maja możemy składać zamówienia jako pojedyncze państwo członkowskie, w takiej procedurze, która jest tylko dla jednego państwa - mówił.

Pytany o to, co w pierwszej kolejności zamierza sfinansować Polska, wskazał m.in. na systemy antydronowe, bojowe wozy piechoty Borsuki, amunicję i wsparcie budowy okrętu dla Marynarki Wojennej.

- Co bardzo ważne, większość chcemy wydać w Polsce. Mówiliśmy o 89 proc., teraz oczywiście ta lista troszkę się zmienia; może to nawet być jeszcze więcej - przekonywał Kosiniak-Kamysz.

Komisja Europejska zatwierdza polską umowę SAFE

We wtorek wieczorem Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił, że polska umowa pożyczkowa SAFE została zatwierdzona przez Komisję Europejską. "Potwierdzamy swoją pozycję lidera bezpieczeństwa na wschodniej flance" - napisał.

Zgodnie z zapowiedzią pełnomocniczki ds. Instrumentu na rzecz Zwiększania Bezpieczeństwa Europy Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej, już ok. 10 maja Polska powinna otrzymać pierwsze sześć miliardów euro.

- Zgodnie z tym co wynegocjowaliśmy, my w pierwszej kolejności dostajemy 15-procentową zaliczkę i ona trafi w ciągu kilku godzin od podpisania umowy SAFE na nasze konto - mówiła w Polsat News wiceminister.

Czym jest umowa SAFE?

Umowa SAFE to pożyczka w ramach unijnego programu SAFE (Support to Accelerate Forces in Europe), mającego przyczynić się do wzmocnienia obronności i bezpieczeństwa na Starym Kontynencie.

Wartość funduszu wynosi ok. 150 mld euro i opiera się na preferencyjnych pożyczkach, które mają zostać przeznaczone na zakup sprzętu wojskowego, broni, czy rozwoju infrastruktury obronnej.

Zgodnie z zapowiedziami rządu, Polska jest największym beneficjentem programu. Łącznie otrzymać ma ok. 43,7 mld euro (ok. 180 mld zł). Jest też pierwszym krajem, który podpisał umowę.

