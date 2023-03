Umowa koalicyjna PiS ze stowarzyszeniem OdNowa RP. Ujawniono szczegóły

OdNowa RP tworzą byli politycy Porozumienia Jarosława Gowina - oprócz Marcina Ociepy, również posłowie: Anna Dąbrowska-Banaszek, Grzegorz Piechowiak, Wojciech Murdzek, Andrzej Gut-Mostowy oraz senator Tadeusz Kopeć. Stowarzyszenie działa w ramach Zjednoczonej Prawicy i klubu PiS.

Umowa PiS z Partią Republikańską

W czwartek media informowały, że dotarły do wstępnych umów koalicyjnych z innym koalicjantem PiS, Partią Republikańską. Dokument, który został podpisany w podobnym czasie, co umowa z OdNową, miał zawierać m.in. konkretne wytyczne co do miejsc na poszczególnych listach wyborczych. Według draftu umowy, do którego dotarła WP, miejsca "biorące" na liście mieli mieć zagwarantowane posłowie Jacek Żalek i Łukasz Mejza. Partia Republikańska miałaby także mieć zagwarantowaną "jedynkę" w wyborach do Parlamentu Europejskiego w okręgu Warszawa II - z którego w 2019 r. startował Adam Bielan.

Marcin Ociepa o umowie z PiS: Głównie postulaty programowe

Marcin Fijołek zapytał w piątkowym "Graffiti" Marcina Ociepę o szczegóły umowy z OdNowa RP. - Przede wszystkim, postulaty programowe, jak pamiętam było ich 12. Po drugie, kwestie regulujące obszary odpowiedzialności naszych ministrów za poszczególne elementy funkcjonowania resortów i w gruncie rzeczy deklaracja o wspólnym starcie w kolejnych wyborach i parlamentarnych, i samorządowych oraz do UE - mówił Ociepa.

Zapytany, czy w umowie były punkty dotyczące niższych stanowisk bądź miejsc w rządowych agencjach czy instytucjach - zaprzeczył. Dodał, że można umówić się, że do godz. 12:00 w piątek taka umowa będzie dostępna w internecie. - Myślę, że tak, jak najbardziej - obiecywał.