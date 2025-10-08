Umorzenie sprawy Sławomira Nowaka. Prokuratura nie składa broni

Monika Bortnowska

Oprac.: Monika Bortnowska

Prokuratura Regionalna w Warszawie zaleciła prokuraturze okręgowej złożenie zażalenia na postanowienie sądu o umorzeniu postępowania przeciw Sławomirowi Nowakowi. Jej zdaniem sąd dokonał "nieuprawnionej oceny merytorycznej" sprawy.

Były minister transportu Sławomir Nowak
Były minister transportu Sławomir NowakAndrzej Iwańczuk/ReporterReporter

W skrócie

  • Prokuratura Regionalna w Warszawie zaleciła złożenie zażalenia na umorzenie postępowania Sławomira Nowaka, uznając, że sąd przekroczył swoje uprawnienia.
  • Były minister transportu został oskarżony o liczne przestępstwa korupcyjne zarówno w Polsce, jak i Ukrainie.
  • Prokurator Krajowy odpiera zarzuty nieprawidłowości w postępowaniu.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Prokuratura Regionalna w Warszawie przeanalizowała zasadność wrześniowego postanowienia sądu o umorzeniu postępowania przeciw Sławomirowi Nowakowi i rekomenduje złożyć zażalenie. Decyzję ma podjąć Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Sławomir Nowak to były minister transportu w drugim rządzie Donalda Tuska, który odszedł z polskiej polityki po sprawie zegarka niewpisanego do oświadczenia majątkowego. Od 2016 roku był szefem ukraińskiej agencji drogowej.

Sprawa Sławomira Nowaka. Prokuratura wydała nowy komunikat

W 2021 roku prokuratura oskarżyła Sławomira Nowaka o kilkanaście przestępstw, głównie korupcyjnych. Zarzuty postawiła mu także strona ukraińska. W Polsce zarzucano mu m.in. przyjmowanie łapówek za pomoc w zdobyciu stanowisk w spółkach Skarbu Państwa.

Pod koniec września Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów umorzył sprawę tzw. polskiego wątku Nowaka. Do umorzenia doszło przed procesem; jak wówczas poinformowano, powodem był "oczywisty brak podstaw oskarżenia".

Kilka dni później prokuratura zapowiedziała, że po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia postanowienia sądu dokona jego oceny oraz analizy.

Zobacz również:

Prokuratura odmówiła postępowania w sprawie wypowiedzi minister edukacji narodowej Barbary Nowackiej
Polska

Głośna wypowiedź Nowackiej. Prokuratura zdecydowała ws. postępowania

Joanna Mazur
Joanna Mazur

    O efektach tej analizy Prokuratura Regionalna w Warszawie poinformowała w środę. Jej zdaniem "sąd umarzając postępowanie - na posiedzeniu wstępnym, przed rozpoczęciem rozprawy głównej - z uwagi na oczywisty brak faktycznych podstaw oskarżenia, przekroczył zakres wstępnej kontroli oskarżenia i dokonał nieuprawnionej merytorycznej oceny zgromadzonych w sprawie dowodów".

    W tej sytuacji - czytamy w komunikacie - prokuratura regionalna rekomenduje warszawskiej prokuraturze okręgowej złożenie zażalenia na wrześniowe postanowienie sądu.

    Uzasadnienie decyzji sądu o umorzeniu sprawy wpłynęło do prokuratury w minionym tygodniu. Prokurator krajowy Dariusz Korneluk poinformował w poniedziałek, że decyzję o tym, czy ją zaskarżyć, czy nie, podejmie prokurator okręgowy w Warszawie.

    Sprawa Nowaka, oskarżenia wobec prokuratora. Korneluk: Wiele kłamliwych wypowiedzi

    Prokurator krajowy, pytany o pojawiające się w przestrzeni publicznej krytyczne uwagi, według których prokurator zajmująca się sprawą analizowała wcześniej akta i miała "niejako poprzeć" umorzenie, ocenił, że na temat postępowania pojawiło się "wiele kłamliwych wypowiedzi", a sama prokurator miała pełne prawo dokonać oceny i zająć stanowisko w sprawie materiału dowodowego.

    W wydanym - po ogłoszeniu decyzji sądu o umorzeniu - komunikacie rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba napisał, że "wnioski o umorzenie postępowania zostały złożone bezpośrednio na posiedzeniu przez obrońców oskarżonych i samych oskarżonych", a prokurator "ustosunkowując się do złożonych wniosków, stwierdził, że nie oponuje ich uwzględnieniu".

    Główny proces Nowaka, dotyczący zarzutów korupcji w Ukrainie, nadal się toczy.

    Zobacz również:

    Robert Bąkiewicz ma usłyszeć zarzuty
    Polska

    Prokurator chciał wyłączyć się ze sprawy Bąkiewicza. Doszło do zwrotu

    Paulina Eliza Godlewska
    Paweł Basiak
    Paulina Eliza Godlewska, Paweł Basiak
    Niemcy chcą wydania im Wołodymyra Z. Szef BBN w ''Gościu Wydarzeń'': Nie powinien zostać zatrzymany. Państwo polskie powinno odmówićPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze