W skrócie Prokuratura Regionalna w Warszawie zaleciła złożenie zażalenia na umorzenie postępowania Sławomira Nowaka, uznając, że sąd przekroczył swoje uprawnienia.

Były minister transportu został oskarżony o liczne przestępstwa korupcyjne zarówno w Polsce, jak i Ukrainie.

Prokurator Krajowy odpiera zarzuty nieprawidłowości w postępowaniu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Prokuratura Regionalna w Warszawie przeanalizowała zasadność wrześniowego postanowienia sądu o umorzeniu postępowania przeciw Sławomirowi Nowakowi i rekomenduje złożyć zażalenie. Decyzję ma podjąć Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Sławomir Nowak to były minister transportu w drugim rządzie Donalda Tuska, który odszedł z polskiej polityki po sprawie zegarka niewpisanego do oświadczenia majątkowego. Od 2016 roku był szefem ukraińskiej agencji drogowej.

Sprawa Sławomira Nowaka. Prokuratura wydała nowy komunikat

W 2021 roku prokuratura oskarżyła Sławomira Nowaka o kilkanaście przestępstw, głównie korupcyjnych. Zarzuty postawiła mu także strona ukraińska. W Polsce zarzucano mu m.in. przyjmowanie łapówek za pomoc w zdobyciu stanowisk w spółkach Skarbu Państwa.

Pod koniec września Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów umorzył sprawę tzw. polskiego wątku Nowaka. Do umorzenia doszło przed procesem; jak wówczas poinformowano, powodem był "oczywisty brak podstaw oskarżenia".

Kilka dni później prokuratura zapowiedziała, że po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia postanowienia sądu dokona jego oceny oraz analizy.

O efektach tej analizy Prokuratura Regionalna w Warszawie poinformowała w środę. Jej zdaniem "sąd umarzając postępowanie - na posiedzeniu wstępnym, przed rozpoczęciem rozprawy głównej - z uwagi na oczywisty brak faktycznych podstaw oskarżenia, przekroczył zakres wstępnej kontroli oskarżenia i dokonał nieuprawnionej merytorycznej oceny zgromadzonych w sprawie dowodów".

W tej sytuacji - czytamy w komunikacie - prokuratura regionalna rekomenduje warszawskiej prokuraturze okręgowej złożenie zażalenia na wrześniowe postanowienie sądu.

Uzasadnienie decyzji sądu o umorzeniu sprawy wpłynęło do prokuratury w minionym tygodniu. Prokurator krajowy Dariusz Korneluk poinformował w poniedziałek, że decyzję o tym, czy ją zaskarżyć, czy nie, podejmie prokurator okręgowy w Warszawie.

Sprawa Nowaka, oskarżenia wobec prokuratora. Korneluk: Wiele kłamliwych wypowiedzi

Prokurator krajowy, pytany o pojawiające się w przestrzeni publicznej krytyczne uwagi, według których prokurator zajmująca się sprawą analizowała wcześniej akta i miała "niejako poprzeć" umorzenie, ocenił, że na temat postępowania pojawiło się "wiele kłamliwych wypowiedzi", a sama prokurator miała pełne prawo dokonać oceny i zająć stanowisko w sprawie materiału dowodowego.

W wydanym - po ogłoszeniu decyzji sądu o umorzeniu - komunikacie rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba napisał, że "wnioski o umorzenie postępowania zostały złożone bezpośrednio na posiedzeniu przez obrońców oskarżonych i samych oskarżonych", a prokurator "ustosunkowując się do złożonych wniosków, stwierdził, że nie oponuje ich uwzględnieniu".

Główny proces Nowaka, dotyczący zarzutów korupcji w Ukrainie, nadal się toczy.

Niemcy chcą wydania im Wołodymyra Z. Szef BBN w ''Gościu Wydarzeń'': Nie powinien zostać zatrzymany. Państwo polskie powinno odmówić Polsat News Polsat News