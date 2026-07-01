Umorzenie śledztwa ws. "dwóch wież". Prokuratura odpowiada na krytykę
Decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie "dwóch wież" wydał niezależny prokurator w oparciu o materiał dowodowy i niezależnie od oczekiwań mediów czy polityków - stwierdziła prokurator Małgorzata Adamajtys z Prokuratury Regionalnej w Warszawie. O umorzeniu śledztwa prokuratura poinformowała w środę.
W skrócie
- Prokurator Regionalny w Warszawie Małgorzata Adamajtys poinformowała, że niezależny prokurator umorzył śledztwo w sprawie "dwóch wież" na podstawie zgromadzonych dowodów, niezależnie od oczekiwań mediów i polityków.
- Prokuratura wyjaśniła, że zmiana prokurator prowadzącej śledztwo nastąpiła z powodu zakończenia delegacji Ewy Wrzosek, która nie złożyła oświadczenia wyrażającego zgodę na dalszą delegację.
- Umorzenie śledztwa spotkało się z aprobatą polityków Prawa i Sprawiedliwości oraz zapowiedzią złożenia zażalenia przez Romana Giertycha.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie
"W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej wypowiedziami przedstawicieli środowisk prawniczych na temat postanowienia Prokuratury Okręgowej w Warszawie z dnia 25 czerwca 2026 r. o umorzeniu postępowania w sprawie 'dwóch wież', Prokuratura Regionalna w Warszawie informuje, że decyzję w tej sprawie wydał niezależny prokurator i jeśli zostanie zaskarżona, oceni ją niezawisły sąd" - stwierdziła Adamajtys w komunikacie.
Prokurator zaznaczyła jednocześnie, że "prokurator podejmuje decyzje procesowe w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy niezależnie od oczekiwań opinii publicznej, mediów czy polityków".
"Ta elementarna zasada wymaga przypomnienia w kontekście nieakceptowalnego kwestionowania prawa prokuratora do podejmowania niezależnych decyzji, jak również poziomu tych komentarzy, noszących cechy insynuacji" - dodała.
Sprawa "dwóch wież". Ewa Wrzosek została odsunięta od śledztwa
Prokuratura odniosła się również do zarzutów, że od śledztwa w sprawie dwóch odsunięta została prok. Ewa Wrzosek, ponieważ była ona nieprzychylna politykom PiS, których sprawa dotyczyła.
Według Adamajtys Wrzosek zajmowała się sprawą w czasie delegacji do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Po niej śledztwo przejęta prok. Małgorzata Szeroczyńska.
"W związku z niezłożeniem przez Panią prokurator oświadczenia o wyrażeniu zgody na dalsze delegowanie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, delegacja Pani prokurator wygasła z dniem 24 czerwca 2025 r., co skutkowało również zmianą referenta omawianego postępowania" - tłumaczyła decyzję o zmianie prokurator prowadzącej śledztwo rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Warszawie.
Umorzenie śledztwa ws. "dwóch wież". Politycy reagują
Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła postępowanie w sprawie dwóch wież, o czym poinformował we wtorek jej rzecznik - prokurator Piotr Antoni Skiba. Według niego śledczy stwierdzili, że "czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego".
Decyzja spotkała się z przychylną reakcją polityków Prawa i Sprawiedliwości. W sprawie przesłuchiwani byli m.in. Jarosław Kaczyński czy Barbara Skrzypek. "Dwie Wieże kończą się umorzeniem. Sypie się kłamliwa narracja koalicji 13. grudnia" - skomentował Przemysław Czarnek. W podobnym tonie wypowiedzieli się również m.in. Zbigniew Ziobro, senator Stanisław Karczewski, czy szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.
Z kolei poseł KO i pełnomocnik Geralda Birgfellnera Roman Giertych zapowiedział złożenie zażalenia w sprawie. "Prokurator Małgorzata Szeroczyńska (...) dzisiaj, zgodnie z tym, czego się spodziewałem po uchylaniu 80 proc. moich pytań do Jarosława Kaczyńskiego, umorzyła śledztwo w sprawie dwóch wież" - napisał na platformie X.
Według niego "Prokuratura Okręgowa w Warszawie odsunęła od prowadzenia tej sprawy prokurator Ewę Wrzosek tylko dlatego, że PiS wykorzystało śmierć Barbary Skrzypek do oskarżeń wobec prokuratora i pełnomocników pokrzywdzonego". Jak stwierdził, zmiana prokurator prowadzącej sprawę to "bezczelna manipulacja".
"Nie zmienia się składu prowadzącego śledztwo z tego powodu, że tym których śledztwo dotyczy nie podoba się prokurator" - dodał.
Sprawa "dwóch wież". Biznesmen zarzucał oszustwo Jarosławowi Kaczyńskiemu
Postępowanie w sprawie tzw. "dwóch wież" obejmowało trzy zarzuty związane z inwestycją spółki Srebrna i Fundacją Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego w dwa wieżowce, które miały zostać wybudowane na warszawskiej Woli. W 2018 roku, gdy zrezygnowano z inwestycji, austriacki biznesmen Gerald Birgfellner zażądał wypłaty za poniesione przez niego koszty, które wycenił na 1,3 mln euro, Jarosław Kaczyński jednak odmówił.
Pierwszy zarzut w sprawie dotyczył podejrzenia oszustwa na szkodę Birgfellnera w okresie od maja 2017 r. do lipca 2018 r. poprzez doprowadzenie go do wykonania prac i poniesienia kosztów przez osoby działające w imieniu Srebrna sp. z o.o. pod pozorem realizacji inwestycji i obietnicy wynagrodzenia.
Druga sprawa dotyczyła przyjęcia 7 lutego 2018 r. korzyści majątkowej w wysokości 50 tys. zł przez członka rady Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego w zamian za nadużycie uprawnień, które mogły wyrządzić fundacji szkody finansowe.
Z kolei trzeci zarzut dotyczył nakłaniania Birgfellnera do wręczenia 100 tys. zł łapówki jednemu z członków Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego oraz pośredniczenia w przekazaniu 50 tys. zł członkowi rady tej fundacji.
W okresie gdy prokuraturą kierował Zbigniew Ziobro austriacki biznesmen był kilkukrotnie przesłuchiwany, jednak odmówiono wszczęcia śledztwa. Do sprawy wrócono po zmianie władzy, w lutym 2025 roku. W charakterze świadka przesłuchiwani byli m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński czy jego współpracowniczka Barbara Skrzypek, która trzy dni po tym zmarła na zawał serca, co według polityków PiS miało związek z przesłuchaniem.