W skrócie Prokurator Regionalny w Warszawie Małgorzata Adamajtys poinformowała, że niezależny prokurator umorzył śledztwo w sprawie "dwóch wież" na podstawie zgromadzonych dowodów, niezależnie od oczekiwań mediów i polityków.

Prokuratura wyjaśniła, że zmiana prokurator prowadzącej śledztwo nastąpiła z powodu zakończenia delegacji Ewy Wrzosek, która nie złożyła oświadczenia wyrażającego zgodę na dalszą delegację.

Umorzenie śledztwa spotkało się z aprobatą polityków Prawa i Sprawiedliwości oraz zapowiedzią złożenia zażalenia przez Romana Giertycha.

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"W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej wypowiedziami przedstawicieli środowisk prawniczych na temat postanowienia Prokuratury Okręgowej w Warszawie z dnia 25 czerwca 2026 r. o umorzeniu postępowania w sprawie 'dwóch wież', Prokuratura Regionalna w Warszawie informuje, że decyzję w tej sprawie wydał niezależny prokurator i jeśli zostanie zaskarżona, oceni ją niezawisły sąd" - stwierdziła Adamajtys w komunikacie.

Prokurator zaznaczyła jednocześnie, że "prokurator podejmuje decyzje procesowe w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy niezależnie od oczekiwań opinii publicznej, mediów czy polityków".

"Ta elementarna zasada wymaga przypomnienia w kontekście nieakceptowalnego kwestionowania prawa prokuratora do podejmowania niezależnych decyzji, jak również poziomu tych komentarzy, noszących cechy insynuacji" - dodała.

Sprawa "dwóch wież". Ewa Wrzosek została odsunięta od śledztwa

Prokuratura odniosła się również do zarzutów, że od śledztwa w sprawie dwóch odsunięta została prok. Ewa Wrzosek, ponieważ była ona nieprzychylna politykom PiS, których sprawa dotyczyła.

Według Adamajtys Wrzosek zajmowała się sprawą w czasie delegacji do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Po niej śledztwo przejęta prok. Małgorzata Szeroczyńska.

"W związku z niezłożeniem przez Panią prokurator oświadczenia o wyrażeniu zgody na dalsze delegowanie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, delegacja Pani prokurator wygasła z dniem 24 czerwca 2025 r., co skutkowało również zmianą referenta omawianego postępowania" - tłumaczyła decyzję o zmianie prokurator prowadzącej śledztwo rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

Umorzenie śledztwa ws. "dwóch wież". Politycy reagują

Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła postępowanie w sprawie dwóch wież, o czym poinformował we wtorek jej rzecznik - prokurator Piotr Antoni Skiba. Według niego śledczy stwierdzili, że "czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego".

Z kolei poseł KO i pełnomocnik Geralda Birgfellnera Roman Giertych zapowiedział złożenie zażalenia w sprawie. "Prokurator Małgorzata Szeroczyńska (...) dzisiaj, zgodnie z tym, czego się spodziewałem po uchylaniu 80 proc. moich pytań do Jarosława Kaczyńskiego, umorzyła śledztwo w sprawie dwóch wież" - napisał na platformie X.

Według niego "Prokuratura Okręgowa w Warszawie odsunęła od prowadzenia tej sprawy prokurator Ewę Wrzosek tylko dlatego, że PiS wykorzystało śmierć Barbary Skrzypek do oskarżeń wobec prokuratora i pełnomocników pokrzywdzonego". Jak stwierdził, zmiana prokurator prowadzącej sprawę to "bezczelna manipulacja".

"Nie zmienia się składu prowadzącego śledztwo z tego powodu, że tym których śledztwo dotyczy nie podoba się prokurator" - dodał.

Sprawa "dwóch wież". Biznesmen zarzucał oszustwo Jarosławowi Kaczyńskiemu

Postępowanie w sprawie tzw. "dwóch wież" obejmowało trzy zarzuty związane z inwestycją spółki Srebrna i Fundacją Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego w dwa wieżowce, które miały zostać wybudowane na warszawskiej Woli. W 2018 roku, gdy zrezygnowano z inwestycji, austriacki biznesmen Gerald Birgfellner zażądał wypłaty za poniesione przez niego koszty, które wycenił na 1,3 mln euro, Jarosław Kaczyński jednak odmówił.

Pierwszy zarzut w sprawie dotyczył podejrzenia oszustwa na szkodę Birgfellnera w okresie od maja 2017 r. do lipca 2018 r. poprzez doprowadzenie go do wykonania prac i poniesienia kosztów przez osoby działające w imieniu Srebrna sp. z o.o. pod pozorem realizacji inwestycji i obietnicy wynagrodzenia.

Druga sprawa dotyczyła przyjęcia 7 lutego 2018 r. korzyści majątkowej w wysokości 50 tys. zł przez członka rady Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego w zamian za nadużycie uprawnień, które mogły wyrządzić fundacji szkody finansowe.

Z kolei trzeci zarzut dotyczył nakłaniania Birgfellnera do wręczenia 100 tys. zł łapówki jednemu z członków Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego oraz pośredniczenia w przekazaniu 50 tys. zł członkowi rady tej fundacji.

W okresie gdy prokuraturą kierował Zbigniew Ziobro austriacki biznesmen był kilkukrotnie przesłuchiwany, jednak odmówiono wszczęcia śledztwa. Do sprawy wrócono po zmianie władzy, w lutym 2025 roku. W charakterze świadka przesłuchiwani byli m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński czy jego współpracowniczka Barbara Skrzypek, która trzy dni po tym zmarła na zawał serca, co według polityków PiS miało związek z przesłuchaniem.





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