Ulice miast znowu zagrożone. Nadchodzą kolejne nawałnice

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Szykuje się kolejne oberwanie chmury, i to w wielu miejscach. W środę burzowy front znowu przesunie się przez południową Polskę. Tak jak we wtorek pojawi się ryzyko podtopień i przerw w dostawie prądu w wielu miejscowościach. W wielu regionach obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego i drugiego stopnia, oprócz tego rozesłano alert RCB.

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Nawałnice we Wrocławiu powalały drzewa i powodowały zalewanie ulic. W środę nadchodzą kolejne burze z ulewami, nie tylko tam
Skutki nawałnicy we Wrocławiu. We wtorek silny wiatr powalał drzewa, a w środę rano ulewy doprowadziły do licznych podtopień. Nawałnice się powtórząPAP/Maciej Kulczyński/IMGWmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • W środę przez południową Polskę ma przejść burzowy front, który może spowodować podtopienia i przerwy w dostawie prądu w wielu miejscowościach.
  • Prognozowane są intensywne opady deszczu, gradobicie i silny wiatr. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia.
  • Mimo trudnych warunków pogodowych w ciągu dnia przewidywane są wysokie temperatury, lokalnie sięgające nawet 29 stopni Celsjusza.
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Nawałnice, które we wtorek przetoczyły się przez południowe województwa, doprowadziły do licznych podtopień i utrudnień. Sytuacja może się powtórzyć kolejnego dnia, czego oznaki widać już od rana: we Wrocławiu zalane zostały drogi i torowiska. Teraz nadejdą nowe burze z ulewami, nie tylko tam - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

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Burza nie chce się skończyć. Wiele miejsc na południu zagrożonych

Powtórzy się sytuacja z poprzedniego dnia, kiedy na północy aura była znacznie łagodniejsza niż na południu. W środę znowu będziemy mieli do czynienia z wyraźnym podziałem. Na północy może najwyżej popadać słaby deszcz - tam nie powinno grzmieć, a w drugiej połowie dnia może się przejaśnić.

Zupełnie inaczej zaprezentuje się aura w południowej połowie kraju. Tam oraz w centrum pojawi się zdecydowanie więcej chmur i od samego rana może intensywniej padać, do tego nad wiele regionów nadciągną groźne burze.

Ze względu na możliwe nawałnice obowiązują ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia, które wydano dla województw:

  • podkarpackiego;
  • małopolskiego;
  • południowych krańców lubelskiego;
  • świętokrzyskiego;
  • śląskiego;
  • południowych powiatów mazowieckiego;
  • większości łódzkiego (bez krańców północnych);
  • opolskiego;
  • południowo-wschodniej części wielkopolskiego;
  • wschodnich rejonów dolnośląskiego.

Tam w ciągu dnia podczas burz może spaść od 20 do 35, a lokalnie do 55 litrów wody na metr kwadratowy, choć możliwe będą jeszcze potężniejsze ulewy. Lokalnie suma opadów może sięgać nawet około 70 litrów wody na metr kwadratowy.

Kolorowa mapa satelitarna Polski ukazująca intensywne chmury burzowe oraz silne zjawiska pogodowe koncentrujące się w południowej, centralnej i zachodniej części kraju, z wyraźnymi kontrastami barw sugerującymi różne natężenie opadów i burz.
Potężne burze z ulewami od rana pojawiają się na południowym zachodzie, a w ciągu dnia utworzą się w wielu miejscach na południuIMGWmateriał zewnętrzny

Pomarańczowe ostrzeżenia na tych terenach utrzymają się do północy.

Poza ulewami, mogącymi powodować miejscowe podtopienia, zagrożeniem mogą być także opady gradu o średnicy 2-3 centymetrów, szczególnie na południu i południowym wschodzie Polski. Trzeba też uważać na niebezpieczny wiatr, dochodzący w porywach do 70-75 km/h.

Mapa pogodowa przedstawiająca prognozowane opady deszczu i zachmurzenie nad Sahelem w środkowej Afryce, z wyraźnie zaznaczonymi intensywnymi strefami opadów w centralnej części regionu oraz wyżem oznaczonym literą H na południu obrazu.
Strefa burz w południowej połowie Polski będzie się stopniowo przesuwać z zachodu na wschód, niosąc intensywne opady deszczuIMGWmateriał zewnętrzny

Oprócz tego obowiązują jeszcze ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z intensywnymi opadami deszczu, obejmujące środkową i wschodnią część Dolnego Śląska i Wielkopolski. Te alerty utrzymają się do odpowiednio: godz. 15:00 i 18:00.

Swój alert wystosowało też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. "Uwaga! Dziś (15.07) burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni" - taki alert RCB otrzymały osoby przebywające w części lub całości sześciu województw na zachodzie i południowym wschodzie kraju.

Burze pojawiają się od rana w południowej i centralnej Polsce, a w ciągu dnia pojawią się kolejne, głównie na południu, południowym wschodzie i w centrum.

Tak ciężkie warunki pogodowe nie pozwolą cieszyć się z wyraźnego ocieplenia, z jakim obecnie mamy do czynienia.

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Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

Burze to nie wszystko. W ich cieniu wysokie temperatury

Mimo nieprzyjemnej, a na południu niebezpiecznej pogody, prognozy wskazują, że środa będzie ciepłym dniem we wszystkich regionach.

Najniższe temperatury zanotujemy na południowym zachodzie, terenach podgórskich Karpat oraz nad morzem, gdzie termometry pokażą około 21 stopni. W pozostałych miejscach będzie przeważnie od 24 do 27 st. C, a najwyższe temperatury zanotujemy we wschodniej Polsce: do 29 stopni Celsjusza. Możliwy będzie nawet lokalny upał.

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