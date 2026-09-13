Spis treści: Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny? Jakie korzyści daje Karta Dużej Rodziny? Czy senior może dostać Kartę Dużej Rodziny? Rodziny patchworkowe a Karta Dużej Rodziny

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Jak wynika z informacji podanych na stronie rządowej, Karta Dużej Rodziny przysługuje "wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci". Dotyczy to również rodziców zastępczych bądź osób prowadzących rodzinny dom dziecka.

Prawo do jej uzyskania mają również dzieci w wieku do 18 lat lub do 25 lat, o ile nadal się uczą. Ograniczenie wiekowe nie obowiązuje w przypadku dzieci z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Co ważne - Karta Dużej Rodziny jest przyznawana bez względu na wysokość osiąganego w rodzinie dochodu. Warunkiem do uzyskania karty jest posiadanie polskiego obywatelstwa oraz miejsca zamieszkania na terenie Polski. KDR mogą także otrzymać cudzoziemcy mieszkający w Polsce i mający określony status pobytowy (na przykład prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium RP).

Jakie korzyści daje Karta Dużej Rodziny?

Jak wspomniano - Karta Dużej Rodziny umożliwia skorzystanie z szerokiej gamy zniżek oferowanych przez zróżnicowane podmioty na terenie całego kraju. Mowa tu między innymi o firmach z branży spożywczej, paliwowej, bankowej, kulturalnej, sportowej bądź rekreacyjnej.

Mapę wraz z listą wszystkich punktów partnerskich KDR można znaleźć na stronie empatia.gov.pl. Prosta w obsłudze wyszukiwarka umożliwia odszukanie obiektów oferujących zniżki w danej miejscowości lub w jej promieniu.

Czy senior może dostać Kartę Dużej Rodziny?

Warto wiedzieć, że Kartę Dużej Rodziny mogą otrzymać również seniorzy, których dzieci są już dorosłe. Warunkiem jest jednak to, aby dana osoba miała w przeszłości na utrzymaniu łącznie co najmniej troje z nich. W przypadku rodziców, Karta Dużej Rodziny jest przyznawana dożywotnio.

Co jednak ważne - w szczególnych sytuacjach Karta Dużej Rodziny może zostać odebrana. Prawo do KDR nie przysługuje rodzicom, którym sąd odebrał lub ograniczył władzę rodzicielską.

To samo następuje w momencie, gdy sąd odebrał dzieci rodzicowi zastępczemu lub osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka.

Rodziny patchworkowe a Karta Dużej Rodziny

Jak wygląda sprawa w przypadku rodzin patchworkowych, gdy jeden z partnerów wychowuje dzieci drugiego? Wówczas, o ile zostaną spełnione warunki związane z liczbą dzieci na wychowaniu, obydwoje mogą otrzymać KDR.

Jak czytamy w art. 6 ustawy o Karcie Dużej Rodziny: "Małżonek rodzica, któremu przyznano Kartę, nie traci prawa do jej posiadania mimo wystąpienia zmian mających wpływ na istnienie tego uprawnienia, chyba że rodzic zmarł, utracił prawo do posiadania Karty, małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione albo rozwiązane przez rozwód, albo sąd orzekł o nieistnieniu małżeństwa".



