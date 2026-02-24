Ulga abolicyjna umożliwia uniknięcie negatywnych skutków podwójnego opodatkowania osobom, które osiągają dochody z zagranicy.

Komu przysługuje ulga abolicyjna PIT?

Jak czytamy na stronie rządowej, z ulgi abolicyjnej PIT mogą skorzystać osoby będące polskimi rezydentami podatkowymi oraz uzyskujące "określone dochody zagraniczne, do których ma zastosowanie metoda odliczenia proporcjonalnego".

Mowa tu między innymi o przychodach ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy pracy nakładczej, działalności gospodarczej, działalności wykonywanej osobiście czy praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych.

Metoda odliczenia proporcjonalnego polega na tym, że dochód, który dany podatnik osiąga za granicą, jest również opodatkowany w Polsce, jednak od należnego w Polsce podatku odliczeniu podlega danina uiszczona za granicą.

Kto nie skorzysta z ulgi abolicyjnej?

Co ważne, podatnik nie skorzysta z ulgi, jeżeli osiąga dochody w krajach i na terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową bądź w państwach, z którymi Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i podatek nie został tam zapłacony. Odliczenie nie przysługuje także wtedy, gdy dana osoba do zagranicznych dochodów stosuje wyłącznie metodę wyłączenia z progresją.

Dobrze mieć na uwadze również to, że ulga abolicyjna nie ma zastosowania także w przypadku dochodu wynikającego z zagranicznej emerytury.

Ile wynosi ulga abolicyjna?

Ulga abolicyjna to różnica pomiędzy kwotą podatku obliczonego według metody proporcjonalnego odliczenia a kwotą podatku obliczonego według metody wyłączenia z progresją.

Co istotne, począwszy od rozliczenia za 2021 rok ulga abolicyjna jest limitowana. Wysokość odliczenia nie może przekroczyć 1360 zł. Limit nie dotyczy niektórych dochodów osiąganych poza terytorium lądowym państw w zakresie wskazanym w ustawie.

Jak rozliczyć ulgę abolicyjną?

Ulga abolicyjne jest odliczana od podatku i wykazywana w zeznaniu rocznym PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-28 lub PIT-28S. Do wspomnianego zeznania należy dołączyć załącznik PIT/O, który zawiera informacje o odliczeniach.

Warto przy tym pamiętać o zachowaniu dokumentów potwierdzających osiąganie określonych dochodów oraz informacje o podatku zapłaconym za granicą.

